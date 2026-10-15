Cabildo Abierto vuelve a tenderle la mano al FA y deja en blanco a la Coalición Republicana

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, explicó los motivos que lo llevaron a él y a su compañera de bancada, Silvana Pérez Bonavita, a retirarse del recinto de la Asamblea General durante la deliberación sobre el caso del astillero español Cardama. La maniobra redujo la presencia de la oposición y posibilitó que el Frente Amplio alcanzara la mayoría necesaria para aprobar su moción.
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La paridad parlamentaria como desencadenante
Perrone sostuvo que la decisión respondió a un escenario de bloqueo institucional. Argumentó que la Asamblea General se encontraba en un empate técnico entre el oficialismo y la oposición que impedía el avance de cualquier iniciativa sobre el tema.
“El Frente Amplio y la oposición —incluido Cabildo Abierto— están empatados en la Asamblea General: 65 a 65. Entonces, si se leían todas las mociones, ninguna iba a alcanzar la mayoría y todas iban a ser negativas. ¿Qué iba a pasar? No se iba a votar que se remitieran las actuaciones a Fiscalía”, afirmó el legislador.
La búsqueda fallida de un acuerdo intermedio
Antes de optar por abandonar el recinto, el legislador cabildante intentó tender puentes entre ambas bancadas para alcanzar una salida de consenso centrada en una iniciativa promovida por el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana).
“Era para romper el empate. [Se intentó negociar con ambos bloques] para aprobar una iniciativa presentada por el diputado Gustavo Salle, que proponía remitir a Fiscalía todo lo actuado por la comisión: las versiones taquigráficas, la documentación y los cuatro informes elaborados”, detalló Perrone sobre las gestiones previas que no fructificaron.
Resoluciones y consecuencias de la sesión
Al retirarse los representantes de Cabildo Abierto, la relación de fuerzas en el cuerpo parlamentario se destrabó, permitiendo que la moción del Frente Amplio se impusiera con 65 votos sobre los 128 legisladores presentes. La propuesta aprobada habilita el envío de las actuaciones parlamentarias sobre el proceso de compra con el astillero Cardama a la Fiscalía General de la Nación para su investigación judicial.