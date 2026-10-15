Cabildo Abierto vuelve a tenderle la mano al FA y deja en blanco a la Coalición Republicana

La búsqueda fallida de un acuerdo intermedio

Antes de optar por abandonar el recinto, el legislador cabildante intentó tender puentes entre ambas bancadas para alcanzar una salida de consenso centrada en una iniciativa promovida por el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana).

“Era para romper el empate. [Se intentó negociar con ambos bloques] para aprobar una iniciativa presentada por el diputado Gustavo Salle, que proponía remitir a Fiscalía todo lo actuado por la comisión: las versiones taquigráficas, la documentación y los cuatro informes elaborados”, detalló Perrone sobre las gestiones previas que no fructificaron.

Resoluciones y consecuencias de la sesión

Al retirarse los representantes de Cabildo Abierto, la relación de fuerzas en el cuerpo parlamentario se destrabó, permitiendo que la moción del Frente Amplio se impusiera con 65 votos sobre los 128 legisladores presentes. La propuesta aprobada habilita el envío de las actuaciones parlamentarias sobre el proceso de compra con el astillero Cardama a la Fiscalía General de la Nación para su investigación judicial.