Una fuerta noticia de impacto político e institucional sacude las bases de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. Una investigación judicial por narcotráfico culminó con la detención de una funcionaria municipal ligada estrechamente a altas figuras políticas del departamento, abriendo un complejo escenario que combina imputaciones por delitos de estupefacientes y serios cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos, según lo informado por Crónicas del Este.
Operación Centello
Narcotráfico: cae funcionaria municipal e hija de jerarcas en operativo antidrogas en Treinta y Tres
La captura de una mujer durante una operación contra el narcotráfico sacude Treinta y Tres tras revelarse sus vínculos familiares.