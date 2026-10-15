Narcotráfico: cae funcionaria municipal e hija de jerarcas en operativo antidrogas en Treinta y Tres

El operativo comprendió siete allanamientos simultáneos en los barrios 25 de Agosto, María Isabel, Goyenola, Kennedy, Artigas y Las Delicias. Como resultado, la Policía logró la detención de cuatro personas —entre las que se encuentra la funcionaria comunal— y la incautación de dosis de cocaína, pasta base, 50 pastillas de éxtasis, dos revólveres, municiones, balanzas de precisión, dinero en efectivo y tres vehículos. El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de 2° Turno, a cargo de la Dra. Segovia.

Compensaciones bajo la lupa: La firma del intendente Mario Silvera

A la gravedad del expediente judicial se le suma la controversia por el manejo presupuestal en la Intendencia. Documentación oficial revela que, mediante la Resolución N.º 2055 (expediente 3874), el intendente Mario Silvera Araujo y el secretario general Horacio Bordón Medina firmaron la concesión de una compensación salarial mensual de $ 5.000 para del Puerto Castro.

El documento expuesto por el citado medio fundamenta dicho pago en la "importancia de las tareas" desempeñadas en la Oficina de la Juventud, aunque sin detallar las funciones específicas que justificaban dicha asignación especial. Este hallazgo encendió las alarmas de la oposición y la ciudadanía respecto a los criterios de transparencia en las contrataciones directas y la supervisión de los antecedentes del personal que ingresa a la función pública.