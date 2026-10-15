Piriápolis de Película: tres días de cine gratuito con homenajes a Perciavalle, Sorín y Tournier

A las 20:30, en el Salón Dorado, se realizará el homenaje a Carlos Perciavalle. El artista montevideano presentará junto al realizador argentino Alejandro Maci el documental El último viaje a China, en una actividad que reconocerá su trayectoria y su aporte a la cultura rioplatense.

Perciavalle también está vinculado a un nuevo proyecto audiovisual sobre su vida, titulado Carlos, El Rey. La docuficción se encuentra en desarrollo a partir de un primer guion de Maci, con producción ejecutiva y posible dirección de Mariana Sagasti.

La agenda continuará el sábado 17 a las 11:30, en el Salón La Concepción, con la charla China Zorrilla: Memoria, cine y nuevas generaciones. Participarán Perciavalle y Maci, con la moderación del programador y cronista de cine argentino Fernando Brenner.

Ese mismo día, a las 19:30, llegará el turno de Walter Tournier, pionero de la animación cinematográfica uruguaya y una figura de referencia en América Latina. Tras la entrega de la plaqueta de homenaje, se proyectarán cuatro de sus cortometrajes: Nuestro pequeño paraíso (1983), A pesar de todo (2003), Chatarra (2015) y Alto el juego (2016).

Tournier trabaja actualmente en la postproducción de Pueblo chico (Small Town), su segundo largometraje, codirigido con el brasileño César Cabral y realizado mediante la técnica de animación stop motion.

La jornada del sábado también incluirá un tributo al director argentino Carlos Sorín, previsto para las 20:30 en el Salón Dorado. Reconocido por la sensibilidad humana de sus historias, Sorín ha construido una trayectoria destacada con películas como La película del rey (1986), El perro (2004) y El camino de San Diego (2006). En Piriápolis presentará Historias mínimas (2002), su multipremiada película ambientada en la Patagonia argentina.

El realizador, nacido en Buenos Aires el 21 de octubre de 1944, prepara además su undécimo largometraje, Cambio de planes, cuyo rodaje está previsto para febrero próximo en el sur argentino.

Antes del homenaje a Sorín, a las 19:15, el festival recordará a Jackie Rodríguez Stratta, periodista, locutor, publicista y productor uruguayo que fue un colaborador cercano y entusiasta del encuentro cinematográfico. Falleció a los 75 años, el 21 de octubre de 2025.

Una programación con 56 películas de distintos países

La muestra ofrecerá largometrajes y cortos procedentes de Argentina, Brasil, España, Francia, Irán, México, Uruguay y otros países de América, Europa y Asia.

Entre las producciones argentinas se destaca Weser (2025), el octavo largometraje de Fernando Spiner, que se exhibirá el viernes a las 22:30 en la Sala B. Ese mismo día, a las 23:00, el apartado especial FANTAPIRIA presentará Moebius (1996), de Gustavo Mosquera R., quien viajará especialmente para acompañar la proyección.

El sábado a las 22:45, en el Salón Dorado, se proyectará El infierno está encantador - Gulp. 1985 (2026), de Lisandro Carcavallo. El documental reconstruye la grabación y gestación del primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como su primera presentación en vivo en el mítico espacio Cemento. El realizador estará acompañado por la productora ejecutiva Marisol Liuzzi.

La presencia brasileña incluirá La Ecuación (2026), de Guilherme Marcondes, quien presentará su película el sábado a las 14:00, y Cinco tipos de miedo (2025), de Bruno Bini, producción multipremiada en el Festival de Cine de Gramado que se exhibirá a las 17:15 con presentación del periodista y crítico brasileño Marcos Santuario.

El cine uruguayo tendrá un lugar destacado con cuatro largometrajes. El viernes a las 20:30, en la Sala B, se verá Frágil como cristal (2026), de Marco Valenti, quien participará junto al productor Camilo Argimón.

El sábado a las 15:30, en el Salón Dorado, Claudia Abend y Adriana Loeff presentarán Mamá está acá (2026), su tercer largometraje codirigido. A las 19:15, en la Sala B, Victoria Giménez acompañará la exhibición de su premiada película Cuerpos en tránsito (2026).

El domingo a las 16:15, en la Sala B, se proyectará Los niños perdidos (2024), coproducción franco-uruguaya de Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que contará con la presentación de Guillermo.

De Carlos Saura a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El panorama internacional sumará títulos de distintas épocas y tradiciones cinematográficas.

Uno de los clásicos de la programación será Cría cuervos (1976), de Carlos Saura, que regresará a la pantalla con motivo de su 50.º aniversario. La función será el sábado a las 14:15 en la Sala B y estará presentada por el periodista y crítico argentino Ricardo Randazzo.

También se exhibirá La Reina, El Buda y Buñuel (2026), tercer largometraje de ficción del mexicano Alexander Katzowicz, quien viajará desde México para presentar la película el sábado a las 22:30 en la Sala B.

La programación incluirá además Monsieur Aznavour (2024), de Mehdi Idir, que se proyectará el domingo a las 17:00 en el Salón Dorado con presentación del periodista, crítico, docente y director de la Cinemateca Armenia, Jack Boghossian. A su vez, En busca del Ché (2009), del iraní Alireza Rofougaran, se verá el domingo a las 14:45 en la Sala B.

La competencia iberoamericana de cortometrajes

La Competencia Iberoamericana de Cortometrajes será otro de los ejes del festival. La selección reúne obras de realizadores de Uruguay, Argentina, España, Portugal, Finlandia, Perú, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países.

Entre los títulos seleccionados figuran Bichos locos, de Juan Pablo Bornio; La voz de la conciencia de un pez, de Sol Fernández-Prada; La historia de Punta Fría, de Ayelén García; Huellas, de Aníbal Nario; Luz propia, de Pablo Aguirrezábal; Todo lo que tengo, de Isabella D'Albora; y Un zaino en silencio, de Xavier Bauzá.

La lista también incluye Los edificios mueren de pie, de Lara Díaz Varas; ¡Florecerán!, de Claudia Ruiz; Complacientes anónimos, de Pedro Duarte Gurméndez; Corrientes de vida, de Tatiana McCabe; Bye-Lingo, de James Snyder; y Tomatoes United, de Oscar Zemarti.

El jurado oficial estará integrado por Martín Imer, periodista de espectáculos y presidente de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay; Anahí Martella, actriz, directora y docente argentina; y Pablo Praino, realizador multimedia, guionista, docente de animación, editor y actor uruguayo.

Por su parte, el jurado estudiantil del Centro Universitario Regional del Este (CURE), de Maldonado, estará compuesto por Gonzalo Acuña, Catherine Caballero y Lucas Piñeyro.

Ambos jurados tendrán a su cargo la elección del Mejor Corto del Festival, el Mejor Cortometraje Uruguayo y las menciones especiales. La ceremonia de entrega de premios se realizará el domingo a las 15:00 en el Salón Dorado.

Cortos en Super 8 y cine de Maldonado

El festival también reservará un espacio para las producciones locales y los formatos cinematográficos tradicionales.

El sábado a las 16:30, en la Sala B, la sección Maldonado Filma presentará siete producciones con la participación del escritor y periodista Valentín Trujillo y sus realizadores.

A las 18:15, en la misma sala, el cineclub Kino Club ofrecerá una selección de seis cortometrajes en Super 8 programados por Emiliano Penelas, cineclubista, docente, director y director de fotografía.

La propuesta incluirá comedias y fragmentos de películas estadounidenses de distintas épocas, entre ellas Buzzin' Around (1933), con Roscoe 'Fatty' Arbuckle; El gran invento (1929), con Mickey Rooney; Sombrero de copa (1935), con Fred Astaire y Ginger Rogers; y títulos de animación como Tres caballeros (1944) y El libro de la selva (1967), ambos producidos por Walt Disney.

Además, el viernes a las 17:00 se desarrollará una muestra informativa de cortometrajes en la Sala B.

Formación y desarrollo cultural: el cierre del domingo

Las actividades de intercambio continuarán el domingo 18 a las 11:30, en el Salón La Concepción, con la mesa Formación, creación y circulación: el cine como herramienta de desarrollo cultural.

Participarán Flor Ferrer, de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU); Gonzalo Torrens, de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU); y Valentín Trujillo, por Maldonado Filma. La moderación estará a cargo de Alejandro Yamgotchian, director artístico y programador de Piriápolis de Película.

Con una programación que combina estrenos, clásicos, cortometrajes, homenajes y espacios de reflexión sobre la producción audiovisual, el festival volverá a reunir en el Argentino Hotel a distintas generaciones de cineastas y espectadores. La entrada libre y gratuita permitirá que el público acceda durante tres jornadas a una muestra que celebra el cine regional y su vínculo con la memoria cultural rioplatense.