La 52ª Semana de Lavalleja invita a reencontrarse con el pago

El corazón en el Parque Rodó

El Parque Rodó de Minas volverá a ser el epicentro del festejo, con una grilla diversa que reúne a grandes figuras nacionales e internacionales junto a artistas emergentes. Diego Torres, Ke Personajes, Rubén Rada, Agarrate Catalina, Soledad, Ana Prada, Catherine Vergnes, Larbanois & Carrero y Chacho Ramos, entre otros, integran una programación que se extenderá por más de diez días.

La fiesta también abrirá espacio a emprendedores locales, ferias gastronómicas y propuestas artísticas de todo tipo, apostando a la descentralización y al impulso del comercio en distintos puntos de la ciudad. “Octubre se viste de fiesta”, resumió la directora de Turismo de Lavalleja, Viviana Pritsch, invitando a recorrer el departamento: “Que vengan, que nos recorran, que coman rico. Tenemos los mejores alfajores del país, el mejor cordero serrano y un área protegida en torno a la Arequita que vale la pena descubrir”.

Los Días de los Pueblos: una celebración extendida

Una de las novedades de este año son los “Días de los Pueblos”, celebraciones organizadas junto a cada municipio que llevarán el espíritu de la Semana a Pirarajá, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Zapicán y Solís de Mataojo. Cada localidad tendrá su jornada con música, gastronomía y expresiones culturales propias, reafirmando la diversidad y riqueza del territorio.

La Noche de los Fogones: el alma de Lavalleja

El sábado 18 de octubre, el Cerro Artigas volverá a encenderse con la Noche de los Fogones, uno de los momentos más simbólicos de la Semana. En esta edición, el protagonismo será de las mujeres artistas del departamento, con actuaciones de Maia Castro, Ana Prada, Marcela Morelo, Soledad y muchas más. A la medianoche, como cada año, el “Canto a Don José” unirá a los presentes en una sola voz, reafirmando el lazo entre historia y comunidad.

Deporte y encuentro

La programación también incluye actividades deportivas en distintas localidades: el raid federado del Club Unión Barrio Coya en José Pedro Varela, el rally de Mariscala, carreras de ciclismo en Minas, clínicas gratuitas de skate, tenis y pádel, además de torneos de ajedrez y bochas. Una propuesta integral que busca celebrar la cultura en todas sus formas: el arte, la música, el movimiento y la convivencia.

Un octubre para reencontrarse

Con más de medio siglo de historia, la Semana de Lavalleja se reafirma como una gran fiesta popular que invita a los lavallejinos de cada rincón del departamento —y a visitantes de todo el país— a compartir un espacio de integración, orgullo y disfrute colectivo.

Este octubre, Lavalleja vuelve a ser punto de encuentro, corazón de tradición y escenario de una identidad que late fuerte entre las sierras.