Momosapiens arriesgó y logró una de las mejores propuestas de la categoría

El problema pasa principalmente por la historia, la que apela a un tono dramático casi sin quiebres humorísticos.

La Mojigata (Murga)

No fue la mejor noche de la Moji, que tuvo serios problemas corales lo que dificultó el ida y vuelta con el público.

Además, la murga tiene un texto con muchos altibajos. Para destacar el cuplé del Mercosur, que por más que es largo termina siendo efectivo.

La Mojigata quedó lejos en lo textual de lo que había mostrado el último Carnaval y eso se sintió en el público.

Queso Magro (Murga)

La murga láctea con el paso de los años logró entender como plantarse en el concurso pero sin perder ni una pizca de su estilo, y este año no es la excepción. Una muy buena primera rueda, demostrando que año a año la murga muestra un crecimiento.

Es un texto muy ingenioso, en el que te hacen reír cantando pero que contiene un montón de crítica. El homenaje a Horacio Rubino está excelentemente logrado, mientras que en el cuplé del MPP, la murga se posiciona en un lugar de crítica ácida hacia el sector mayoritario del Frente Amplio.

Es para destacar la musicalidad que nuevamente es un acierto, un coro que cantó de buena manera y un vestuario que es de los mejores que presentó Queso Magro en los últimos años.

Momosapiens (Parodistas)

Que buena manera de cerrar la primera rueda, un espectáculo redondo de los últimos ganadores de la categoría, que nos presentó un espectáculo muy paródico que tiene como hilo conductor la película argentina El Eternauta.

La primera parodia, Robin Hood, es dónde se busca el humor que se consigue gracias a una soberbia actuación de Maximiliano Azambuyá y un Horacio Rubino prendido fuego en el que todas sus intervenciones fueron goles.

La parodia de CODA es una de las dos mejores de este Carnaval. Una apuesta muy difícil en el que se interpreta a una familia sorda, que logra comunicarse con el público a través de lengua de señas y de la utilización de carteles. Momosapiens arriesgó y logró plasmar una parodia de manera excelente.

Gran trabajo de Camila Caiero siendo la figura principal de la segunda parodia, de Federico Pereyra y de Paul Fernández con destaques actorales en todo el espectáculo.

Párrafo aparte para Alejandra Díaz y Miguel Villalba, dos piezas fundamentales en lo coral que respondieron de maravilla.

Momosapiens va en busca de retener la corona y se presentó con sobrados argumentos para lograrlo.