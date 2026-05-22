¿Por qué está prohibido quitarse la camiseta tras un gol?: Forlán tuvo que ver con eso

Corría el minuto 79 cuando Forlán aprovechó un error del arquero rival y marcó el gol que adelantaba al Manchester United. El delantero uruguayo, desbordado por la emoción, celebró de manera completamente espontánea: se quitó la camiseta y comenzó a correr agitándola por el aire frente a los hinchas.

Hasta ahí, la situación parecía una celebración más. Pero ocurrió algo insólito. Mientras Forlán seguía festejando, el partido se reanudó rápidamente y el delantero permaneció dentro del campo sin camiseta durante varios minutos, participando incluso de la jugada antes de volver a vestirse.

Se encendieron las alarmas

La imagen llamó inmediatamente la atención de las cámaras de televisión y ocupó titulares deportivos en Inglaterra al día siguiente. Ver a un jugador disputando una acción oficial sin camiseta era algo prácticamente inédito en el fútbol profesional inglés.

El episodio encendió las alarmas entre dirigentes y autoridades deportivas. La preocupación iba mucho más allá de la simple euforia de un futbolista celebrando un gol. Por un lado, existía temor de que ese tipo de festejos generaran pérdida de control dentro de los partidos. Las autoridades entendían que celebraciones demasiado largas o efusivas podían provocar demoras innecesarias, discusiones entre jugadores, invasiones de campo o incluso incidentes con hinchas.

Pero además había un aspecto mucho más sensible para la FIFA y las ligas, el crecimiento comercial del fútbol a nivel global. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, las transmisiones televisivas del fútbol comenzaron a multiplicar audiencias millonarias alrededor del mundo. El gol pasó a ser el momento de mayor exposición mediática de cualquier partido y, naturalmente, también el instante más valioso para los patrocinadores. Las marcas invertían millones de dólares para aparecer en las camisetas de los equipos y cualquier celebración sin camiseta hacía desaparecer esa publicidad justo en el momento más visto de la transmisión.

Publicidad no autorizada

Al mismo tiempo, varios futbolistas comenzaron a aprovechar los festejos para mostrar mensajes debajo de la camiseta. Algunos tenían contenido religioso, otros eran mensajes políticos y algunos incluían publicidad no autorizada. La FIFA entendió entonces que el problema no era únicamente disciplinario, sino también comercial y de imagen institucional.

El organismo temía que el fútbol se transformara en una plataforma descontrolada para exhibir consignas o campañas "ajenas al deporte". En una época donde el negocio televisivo crecía de manera acelerada, mantener cierta uniformidad visual comenzó a considerarse fundamental. Por eso, tras varios debates internos y diferentes episodios polémicos en distintas ligas, la FIFA decidió modificar oficialmente el reglamento.

A comienzos de 2004 se introdujo una norma clara y sin margen de interpretación, cualquier futbolista que se quite la camiseta durante la celebración de un gol debe recibir automáticamente una tarjeta amarilla. La medida pasó a aplicarse en todas las competiciones organizadas bajo reglamento FIFA y rápidamente fue adoptada por las principales ligas del mundo.

Desde entonces, la sanción se convirtió en automática. No importa si el festejo dura apenas unos segundos ni si el jugador muestra o no algún mensaje debajo de la camiseta. El simple hecho de quitársela ya implica amonestación.

Consecuencias

Aunque pueda parecer una sanción menor, muchas veces tiene consecuencias importantes. Si el futbolista ya había recibido una amarilla durante el partido, termina expulsado automáticamente. A pesar de eso, la emoción suele imponerse. A lo largo de los años, numerosos jugadores continuaron celebrando de esa manera en momentos históricos, aun sabiendo el riesgo disciplinario que implicaba.

Uno de los casos más recordados fue el de Lionel Messi en el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF en el estadio Santiago Bernabéu. Tras marcar un gol decisivo, Messi levantó su camiseta frente a los hinchas rivales mostrando el dorsal al público. Sin embargo, evitó la amarilla porque nunca llegó a quitársela completamente.

Con el paso del tiempo, aquella corrida sin camiseta de Diego Forlán quedó instalada como una de las escenas más curiosas de la Premier League y como uno de los antecedentes más emblemáticos detrás de una regla que cambió para siempre la forma de celebrar los goles.