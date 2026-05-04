Orsi se reunió con Netflix y Uruguay será sede de una megaserie internacional

Montevideo se posiciona como un polo atractivo por su diversidad de escenarios —puerto, playas, arquitectura urbana y áreas rurales cercanas— y por la disponibilidad de equipos técnicos y artísticos de alto nivel. Solo en el último año, se registraron cerca de 300 proyectos audiovisuales en espacios públicos del departamento.

La producción implicará también una logística significativa en la ciudad, con cortes de tránsito y desvíos programados que serán comunicados semanalmente por la Intendencia. Las autoridades apelaron a la comprensión de los vecinos ante el impacto operativo del rodaje.

“Montevideo se consolida como una ciudad de rodajes gracias a un trabajo colectivo”, se indicó durante la conferencia.

Un proyecto de escala inédita

“El futuro es nuestro” es una adaptación de la novela The World Jones Made una obra del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, reconocido por títulos como Blade Runner. Se trata de la primera vez que una obra del autor es adaptada al español, en una apuesta de fuerte perfil latinoamericano.

La serie, ambientada en un futuro distópico en el año 2047, presenta una Latinoamérica reorganizada política y económicamente, con una narrativa que integra distintos países de la región. El elenco es panregional e incluye actores de Uruguay, Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

El reparto está encabezado por Emiliano Zurita y Delfina Chaves, mientras que el showrunner es Mateo Gil, reconocido por su trabajo en Mar adentro y por dirigir producciones de alcance global en los últimos años.

El rodaje total del proyecto alcanza aproximadamente 140 días, de los cuales más de 110 ya se completaron en Argentina. La etapa en Uruguay representa el tramo final de una producción que, según sus responsables, no tiene precedentes en la región en términos presupuestarios, logísticos y de escala.