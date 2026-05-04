Orsi se reunió con Netflix y Uruguay será sede de una megaserie internacional

Tras la reunión del presidente Yamandú Orsi con representantes de Netflix, se brindó una conferencia de prensa para informar sobre un rodaje internacional de gran porte, que se realizará en las próximas semanas, en Montevideo. La conferencia se realizó en la Torre Ejecutiva y contó con la participación de autoridades de la Presidencia, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y la Intendencia de Montevideo.
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El proyecto, titulado “El futuro es nuestro”, iniciará su rodaje en Montevideo el próximo sábado y se extenderá durante 27 días entre mayo y junio, con un despliegue que incluirá más de 15 locaciones públicas y privadas. Las zonas de Ciudad Vieja, Plaza Independencia y sus alrededores concentrarán buena parte de la actividad, con la plaza como set principal durante cuatro jornadas.
Política de promoción del sector audiovisual
Desde el gobierno se destacó que la elección de Uruguay no es casual, sino resultado de una política sostenida de promoción del sector audiovisual y de atracción de producciones internacionales. En ese sentido, se subrayó la articulación entre organismos como el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía, junto con el rol pionero de la Intendencia de Montevideo en la consolidación del ecosistema.
Montevideo se posiciona como un polo atractivo por su diversidad de escenarios —puerto, playas, arquitectura urbana y áreas rurales cercanas— y por la disponibilidad de equipos técnicos y artísticos de alto nivel. Solo en el último año, se registraron cerca de 300 proyectos audiovisuales en espacios públicos del departamento.
La producción implicará también una logística significativa en la ciudad, con cortes de tránsito y desvíos programados que serán comunicados semanalmente por la Intendencia. Las autoridades apelaron a la comprensión de los vecinos ante el impacto operativo del rodaje.
“Montevideo se consolida como una ciudad de rodajes gracias a un trabajo colectivo”, se indicó durante la conferencia.
Un proyecto de escala inédita
“El futuro es nuestro” es una adaptación de la novela The World Jones Made una obra del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, reconocido por títulos como Blade Runner. Se trata de la primera vez que una obra del autor es adaptada al español, en una apuesta de fuerte perfil latinoamericano.
La serie, ambientada en un futuro distópico en el año 2047, presenta una Latinoamérica reorganizada política y económicamente, con una narrativa que integra distintos países de la región. El elenco es panregional e incluye actores de Uruguay, Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.
El reparto está encabezado por Emiliano Zurita y Delfina Chaves, mientras que el showrunner es Mateo Gil, reconocido por su trabajo en Mar adentro y por dirigir producciones de alcance global en los últimos años.
El rodaje total del proyecto alcanza aproximadamente 140 días, de los cuales más de 110 ya se completaron en Argentina. La etapa en Uruguay representa el tramo final de una producción que, según sus responsables, no tiene precedentes en la región en términos presupuestarios, logísticos y de escala.