Presentan el programa de actividades 2026 en el marco del Mes de la Francofonía

Las actividades

La Cancillería uruguaya ha coordinado la agenda 2026 junto a embajadas francófonas, organismos del Estado, universidades, gobiernos departamentales e instituciones culturales. Este trabajo colectivo presenta un programa de actividades que incluye eventos culturales, académicos y deportivos, tales como funciones teatrales, conciertos, ciclos de cine, actividades gastronómicas y conferencias con la participación de referentes internacionales. Como novedad para este año, las celebraciones se extenderán fuera de la capital hacia departamentos como Canelones, Rocha y Salto.

A nivel internacional, las misiones diplomáticas uruguayas han organizado actividades en sus respectivos países de acreditación, destacando la exhibición de la película “Becho” con subtítulos en francés en México e Italia. También se incluye un homenaje a la poeta uruguaya Ida Vitale en la Organización de los Estados Americanos, quien en 2021 fue distinguida por el Gobierno de Francia como “Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras”.