Cultura

Presentan el programa de actividades 2026 en el marco del Mes de la Francofonía

Cancillería presenta el programa 2026 con eventos culturales, académicos y deportivos que se extenderán a departamentos como Canelones, Rocha y Salto.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará el lanzamiento oficial del programa de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Francofonía en un evento que tendrá lugar el miércoles a las 11:00 horas en el Salón Florentino del Palacio Santos.

La ceremonia contara con la participación de representantes diplomáticos acreditados en Uruguay, particularmente de los países integrantes de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), además de autoridades nacionales, académicos, estudiantes y medios de comunicación.

Uruguay mantiene su condición de miembro observador de la OIF desde abril de 2012, asumiendo compromisos para la promoción de la paz, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Asimismo, el país trabaja en el fomento de la diversidad lingüística y el uso del idioma francés como herramienta de intercambio, actuando como articulador hacia América del Sur y el MERCOSUR, y colaborando en áreas de educación e investigación.

Las actividades

La Cancillería uruguaya ha coordinado la agenda 2026 junto a embajadas francófonas, organismos del Estado, universidades, gobiernos departamentales e instituciones culturales. Este trabajo colectivo presenta un programa de actividades que incluye eventos culturales, académicos y deportivos, tales como funciones teatrales, conciertos, ciclos de cine, actividades gastronómicas y conferencias con la participación de referentes internacionales. Como novedad para este año, las celebraciones se extenderán fuera de la capital hacia departamentos como Canelones, Rocha y Salto.

A nivel internacional, las misiones diplomáticas uruguayas han organizado actividades en sus respectivos países de acreditación, destacando la exhibición de la película “Becho” con subtítulos en francés en México e Italia. También se incluye un homenaje a la poeta uruguaya Ida Vitale en la Organización de los Estados Americanos, quien en 2021 fue distinguida por el Gobierno de Francia como “Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras”.

