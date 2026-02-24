Volvió a salir el sol, y el Teatro de Verano está listo para recibir lo que será la cuarta etapa del Concurso Oficial del Carnaval. Un conjunto va por acercarse al preciado cetro, mientras que los otros dos subirán soñando escalar la mayor cantidad de posiciones posibles.
Salió el sol y vuelve la fiesta
Luego de la tormenta vuelve la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval
Esta noche actuarán en el Teatro de Verano, Valores (soc. de negros y lubolos), Cyranos (humoristas) y La Trasnochada (murga).