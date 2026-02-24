Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | La Trasnochada |

Salió el sol y vuelve la fiesta

Luego de la tormenta vuelve la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval

Esta noche actuarán en el Teatro de Verano, Valores (soc. de negros y lubolos), Cyranos (humoristas) y La Trasnochada (murga).

Cyranos en el Concurso Oficial del Carnaval.

Cyranos en el Concurso Oficial del Carnaval.

 Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Volvió a salir el sol, y el Teatro de Verano está listo para recibir lo que será la cuarta etapa del Concurso Oficial del Carnaval. Un conjunto va por acercarse al preciado cetro, mientras que los otros dos subirán soñando escalar la mayor cantidad de posiciones posibles.

  • 20:30 - Valores (soc. de negros y lubolos)
  • 21:55 - Cyranos (humoristas)
  • 23:15 - La Trasnochada (murga)

Conjuntos que subirán al Teatro de Verano

Valores (soc. de negros y lubolos)

Es un muy buen año de la comparsa de Ansina, que con el pasar de las ruedas se transformó en una de las serias candidatas de la categoría y esta noche deberá demostrarlo.

Cyranos (humoristas)

La segunda rueda para los comandados por Marcel Borrone fue impresionante y les valió el pase a las finales. Hoy intentará repetir el buen rendimiento para, por qué no, soñar con entreverarse en la definición.

La Trasnochada (murga)

Esta Murga nos tiene acostumbrados a espectáculos emotivos y que son defendidos con mucha garra. La murga tiene un tramo final del espectáculo que te pasa por arriba, lo que la vuelve sumamente disfrutable.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar