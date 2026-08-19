Rural del Prado prepara su gran edición 2026: más animales y galpones recuperados

Los tres galpones fueron inaugurados este lunes 17, en el marco de las actividades previas a la Rural. Además de recuperar parte del patrimonio del predio, las obras permitirán mejorar las condiciones para la exposición de animales y el trabajo de los cabañeros.

Uno de los principales cambios será la recuperación del espacio interior. Antes de la reconstrucción, los galpones necesitaban grandes estructuras de andamios para sostener los techos debido al riesgo de derrumbe. Ahora, las instalaciones quedaron despejadas y listas para recibir nuevamente a los animales.

Más animales y genética de primer nivel

La edición 2026 también llegará con un crecimiento en la cantidad de animales inscriptos. Cerrado el período de inscripción, se contabilizaron 1.582 ejemplares correspondientes a especies mayores, alrededor de un 5% más que en 2025.

La muestra volverá a reunir buena parte de la genética de mayor nivel de la producción ganadera uruguaya, con una presencia especialmente destacada de las razas Angus y Hereford. También habrá participación de razas lecheras y una importante representación de razas ovinas carniceras y terminales.

En el sector equino, los Criollos y Cuarto de Milla mantendrán su protagonismo dentro de una exposición que vuelve a colocar a la producción agropecuaria en el centro de la escena.

Autoridades y agenda política

El viernes 11 también se realizará el acto protocolar de inauguración de la Rural del Prado, con la presencia prevista del intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Durante los días siguientes se desarrollará una agenda de encuentros con autoridades del Poder Ejecutivo, que incluirá la participación de distintos ministerios y de Presidencia.

Con la recuperación de sus galpones históricos, un aumento en la cantidad de animales y una fuerte presencia de empresas, tecnología y genética, la Rural del Prado 2026 se prepara para combinar patrimonio, producción y negocios en una de las principales citas del calendario agropecuario uruguayo.