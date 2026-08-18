El Sodre recibe a Marcela, una obra sobre la libertad y el primer alegato feminista de la literatura española

La historia de Marcela

La obra revisita a la pastora Marcela, uno de los personajes más extraordinarios de Don Quijote de la Mancha y propone una mirada profundamente contemporánea sobre la libertad, el amor y el lugar de la mujer en la sociedad.

La trama gira en torno a la figura de Marcela, una joven hermosa y próspera que decide rechazar a todos sus pretendientes, abandonar las convenciones sociales y retirarse al campo a vivir libremente.

Trata temáticas como la belleza, el amor no correspondido, el deseo de libertad e independencia, las expectativas y los mandato sociales, tanto patriarcales como matrimoniales.

Otros temas presentes son el consentimiento y la libertad personal. Explora conceptos modernos como la responsabilidad afectiva, el acoso derivado del despecho y el derecho a decir “no” sin ser juzgada o castigada socialmente.

Asimismo se da un monólogo contemporáneo, mezcla dramaturgia con elementos de concierto, poesía y diálogo directo con el público, creando un ambiente reflexivo y poético.

Funciones

* 23 de setiembre, 20 hs.

* 24 de setiembre, 20 hs.

* 26 de setiembre, 20 hs.

* 27 de setiembre, 19 hs.

Lugar: SODRE - Sala Hugo Balzo (Andes y Mercedes)

Teléfono: 2900 7084.

WhatsApp: 098673837.

Correo: [email protected]

¿Dónde se pueden adquirir las entradas?

Entradas: https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40021367/espectaculo/Marcela,%20una%20canci%C3%B3n%20de%20Cervantes?0