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Cultura y espectáculos obra | Sodre | libertad

23, 24, 26 y 27 de setiembre

El Sodre recibe a Marcela, una obra sobre la libertad y el primer alegato feminista de la literatura española

Tras una exitosa trayectoria en España, la obra Marcela -sobre el extraordinario personaje de Don Quijote de la Mancha- llega por primera vez a Uruguay con cuatro funciones.

La obra Marcela llega al auditorio del Sodre.

La obra Marcela llega al auditorio del Sodre.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Sociedad Cervantina trae a Montevideo la obra teatral Marcela (una canción de Cervantes), interpretada y coproducida por Celia Freijeiro, una adaptación contemporánea del célebre capítulo XIV de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, sobre la pastora Marcela.

Escrita por María Folguera y dirigida por Leticia Dolera, la pieza revisita y amplía uno de los monólogos considerados como el primer alegato feminista de la literatura en español. Según Folguera (candidata al Premio Max 2025), explorar a Cervantes supone siempre una aventura profunda.

Pero esta pieza dramática no se limita a una recreación de época, sino que establece un puente directo con la actualidad. El texto clásico es recontextualizado, recupera palabras de Cervantes para demostrar la sorprendente vigencia de su mensaje sobre la autonomía del cuerpo y la voluntad de las mujeres.

La historia de Marcela

La obra revisita a la pastora Marcela, uno de los personajes más extraordinarios de Don Quijote de la Mancha y propone una mirada profundamente contemporánea sobre la libertad, el amor y el lugar de la mujer en la sociedad.

La trama gira en torno a la figura de Marcela, una joven hermosa y próspera que decide rechazar a todos sus pretendientes, abandonar las convenciones sociales y retirarse al campo a vivir libremente.

Trata temáticas como la belleza, el amor no correspondido, el deseo de libertad e independencia, las expectativas y los mandato sociales, tanto patriarcales como matrimoniales.

Otros temas presentes son el consentimiento y la libertad personal. Explora conceptos modernos como la responsabilidad afectiva, el acoso derivado del despecho y el derecho a decir “no” sin ser juzgada o castigada socialmente.

Asimismo se da un monólogo contemporáneo, mezcla dramaturgia con elementos de concierto, poesía y diálogo directo con el público, creando un ambiente reflexivo y poético.

Funciones

* 23 de setiembre, 20 hs.

* 24 de setiembre, 20 hs.

* 26 de setiembre, 20 hs.

* 27 de setiembre, 19 hs.

Lugar: SODRE - Sala Hugo Balzo (Andes y Mercedes)

Teléfono: 2900 7084.

WhatsApp: 098673837.

Correo: [email protected]

¿Dónde se pueden adquirir las entradas?

Entradas: https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40021367/espectaculo/Marcela,%20una%20canci%C3%B3n%20de%20Cervantes?0

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