Discotecas en dictadura: el recuerdo de Mónica Willengton sobre los bailes en los años 80

Detalló que al ingresar a los locales, iban a los baños para corroborar que no hubiera menores de edad, pateando la puerta. “Cuando recorrían la pista, si había alguno que estaban bailando las lentas y estaban apretando o chuponeando, le tocaban la espalda al hombre para decirle que se separan”, ahondó.

Respecto a la música, Willengton recordó que “a diferencia de Argentina”, dónde se obligaba a pasar música en español, la dictadura de nuestro país “censuraba a los grupos musicales que cantaran en español por lo que en las discotecas sonaba música en inglés”.

El evento del 24 de agosto en el Hipódromo de Maroñas

Este lunes 24 de agosto en el Hipódromo de Maroñas, Footloose presentará “Edición Gloria”. Este evento contará con tres pistas diferentes en dónde pasarán Oldies y rock argentino; lentos en inglés y pachanga de los años 80 y 90.

Habrá tres modalidades, una que incluye una cena más el baile pero que ya están agotadas. Las otras opciones que quedan disponibles son de “picada + baile” ($1.450) y la de “Sólo baile” a $850.

Desde la organización exhortan a que aquellos que tomen no manejen, por lo que pondrán traslados a $400 que saldrán de Sala Maroñas 18 de Julio y Sala Maroñas Nuevocentro Shopping desde las 20 hasta las 22 horas. La salida del evento en los traslados contratados contarán con “paradas en puntos estratégicos de la ciudad”, y comenzarán a partir de la una de la mañana, saliendo cada una hora hasta el cierre del evento.

Por otra parte, para aquellos que asistan en auto, podrán estacionar en el interior del Hipódromo de Maroñas, más específicamente en el portón 7 que se encuentra pasando la puerta de entrada.