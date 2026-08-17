Policía detuvo a un hombre que comercializaba ilegalmente animales exóticos

Un hombre fue detenido por la presunta comercialización ilegal de animales en la zona de la feria de Piedras Blancas, tras una investigación desarrollada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, a través del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales.
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A partir de las labores de investigación realizadas, los efectivos policiales lograron establecer los lugares donde el individuo indagado tenía en cautiverio a los animales. Con la orden correspondiente de la Justicia, durante la jornada del pasado domingo 16 de agosto, se llevaron adelante dos allanamientos en inmuebles ubicados en las inmediaciones de las calles Carlos Pérez Montero y Luis Gerona (Piedras Blancas).
Animales exóticos incautados
Tras los procedimientos realizados por las autoridades, fueron localizadas numerosas jaulas, peceras y otros recipientes utilizados para mantener y acopiar animales destinados presuntamente a su posterior comercialización.
Posteriormente, con la participación del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), se procedió al rescate de 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos.
Asimismo, en los lugares allanados fueron encontrados conejos, peces, cobayos y perros de raza, algunos de los cuales serían utilizados para reproducción y posterior comercialización.
Durante el operativo también fueron incautados un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación para determinar su eventual vinculación con la actividad investigada.
Indagado tiene antecedentes vinculados al contrabando de animales
El detenido posee antecedentes relacionados con el contrabando de animales y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno, que continúa con las actuaciones correspondientes y prevé solicitar su formalización ante la Justicia.
El procedimiento permitió poner a resguardo a decenas de ejemplares y avanzar en la investigación de una presunta maniobra vinculada al tráfico y comercialización ilegal de fauna.