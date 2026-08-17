Policía detuvo a un hombre que comercializaba ilegalmente animales exóticos

Posteriormente, con la participación del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), se procedió al rescate de 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos.

Asimismo, en los lugares allanados fueron encontrados conejos, peces, cobayos y perros de raza, algunos de los cuales serían utilizados para reproducción y posterior comercialización.

Durante el operativo también fueron incautados un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación para determinar su eventual vinculación con la actividad investigada.

Indagado tiene antecedentes vinculados al contrabando de animales

El detenido posee antecedentes relacionados con el contrabando de animales y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno, que continúa con las actuaciones correspondientes y prevé solicitar su formalización ante la Justicia.

El procedimiento permitió poner a resguardo a decenas de ejemplares y avanzar en la investigación de una presunta maniobra vinculada al tráfico y comercialización ilegal de fauna.