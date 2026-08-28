Adrián Suar y Natalia Oreiro: "El público quiere ver a sus actores"

NO: El guion un poco marcaba eso, que si bien somos pareja y hay un interés romántico sobre todo más del personaje de él hacia el mío, el mío es más que lo está investigando y lo quiere desenmascarar, es como el gato y el ratón de alguna manera. Pero también nos parecía interesante darle una vuelta de giro, creo que cuando uno subestima al público y hace lo que el público quiere ver, en un punto terminas aburriendo o repitiéndote a vos mismo. Solamente vos fue una serie hermosa que hicimos, que gustó muchísimo, repetir eso es muy difícil. Creo que logramos hacer con la energía de Adrián y Natalia, que somos los mismos que hicimos Juan y Aurora, una película diferente y que al mismo tiempo no te haga extrañar lo que fuimos en el pasado.

¿Cómo ven ustedes el mundo de la ficción actual y esos hábitos de consumo cambiantes del público?

NO: Es cambiante la vida. Creo que uno tiene que ir adaptándose y él tiene en ese sentido, yo también lo tengo en otros lugares también, pero yo creo que la energía o la creatividad destaca como un canal. La parte creativa son cosas que suceden y uno lo baja y lo puede llevar porque hay espacio para que el público lo pueda ver y lo pueda aceptar.

Hoy ¿Es más fácil o más difícil conectar con el público?

AS: No, siempre es difícil conectar con el público. No es fácil. En el canal, cuando tenes un canal abierto y la masividad que tiene el canal abierto, es más fácil porque vos prendes la tele y los tenes. Pero también tenes que lograr que se queden, porque ya no estás tan solo. A lo mejor en los años 60, 70 había cuatro canales. En los últimos años, ya cuando nos tocó la parte más fuerte de la televisión, siempre hay competencia.

Pero también es difícil en la plataforma. Es difícil que vayan a elegirte a una plataforma, no es nada fácil. Pero hay casos maravillosos que tiene la plataforma. Decíamos lo de Moria Casan, ahora que se estrenó. Este diálogo, vos escuchas automáticamente, 'vi la de Moria, vi la de Moria'. Ha pasado mucho y seguirá pasando.

Pensando en lo que son hoy esas formas de masividad, esas formas de llegar, esas formas de fama que se crean hoy por TikTok, por redes. ¿Piensan que, si hoy empezaran ustedes sus respectivas carreras, harían el mismo camino?

NO: Yo agradezco haber crecido fuera de las redes sociales. Creo que el tema de la exposición de las redes sociales es algo que te lleva puesto cuando estás comenzando. Porque cuando estás comenzando, uno en la vida siempre está aprendiendo. Y te vas a equivocar hasta que te mueras. Y de eso se trata. Pero cuando sos joven es el momento de probar todo y equivocarte. Entonces hoy, el estar tan expuesto y que la gente inmediatamente opine sobre lo que haces o cómo te ves, puede ser muy doloroso. Y no estoy hablando del ego. Estoy hablando de que uno se está armando cuando es joven y adolescente o estás empezando a construir tu identidad. Si no te podes equivocar por fuera de la opinión masiva de la gente, es muy difícil encontrarte en lo que la gente después conoce de uno. Yo cuando comencé a actuar era malísima, y poco a poco quise ir aprendiendo y los personajes me fueron ayudando y los directores fueron confiando en mí. Grandes actores con los que trabajé me enseñaron un montón de cosas. Pero si hoy arrancara con esa capacidad que yo tenía, me matarían y sería tan fuerte la vuelta de eso que no sé si me animaría a probar cosas diferentes como hoy. Por la experiencia que tengo quizás me animo a probar.

Esta película está siendo un enorme éxito, por suerte, para lo que es el cine argentino. ¿Creen que hace falta más ficción, que el público está pidiendo más ficción?

AS: Yo no sé si pide más ficción, o atribuirse ese don de saber lo que necesita el público. A veces necesita tantas cosas el público...

Pero en el entretenimiento o en el cine, en las artes múltiples, la gente quiere ver a sus actores. Eso sí lo sé. Cuando le llega de mil maneras, como una película popular como la que pretende esta o una película de un grado de sofisticación distinta, por la temática o el drama o los directores o los actores. También hay tantas cosas buenas que el arte puede manifestar para atrapar al público. Están en las plataformas o está en una buena película o está en una buena obra de teatro.