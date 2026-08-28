Caggiani y Da silva en el centro del ring: de "casta" a "dedicate a la actividad privada"

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani presentó en la jornada de este miércoles un proyecto de ley que busca limitar a senadores y a diputados de actividades laborales o profesionales en el ámbito privado, así como la percepción de ingresos por fuera de su función parlamentaria, lo que causó críticas de legisladores de la oposición.
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El legislador oficialista asegura en la exposición de motivos de la iniciativa que “la calidad de legislador implica desde el momento de la toma de posesión la condición de funcionario público, de carácter electivo, lo que determina naturalmente el cumplimiento estricto de la función para la cual fue proclamado”.
En ese sentido, detalló que los senadores y diputados “ostentan desde su ingreso hasta su cese una serie de derechos y obligaciones”, las cuales están contempladas en la Constitución. Según detalla, esto último lo diferencia de cualquier otro funcionario público, ya que fueron electos por la ciudadanía, además de ser “jerarcas del Poder Legislativo”.
Cruce con Da Silva
El proyecto del frenteamplista generó la reacción de varios legisladores de la oposición, fundamentalmente del blanco Sebastián Da Silva. El legislador escribió en X: "La casta castiza de Caggiani. Mil por ciento MPP. Sirven solo pa eso. Nuncia terminaron una cerrera, solo mateada y pegatina.
La respuesta de Caggiani no se hizo esperar y escribió en la misma red social: "Yo creo que es para terminar con algunos privilegios. Por eso algunos se ponen tan nervicios. No ganamos ya bastante para tener 3 sueldos mas? Si te gusta hacer plata dedícate a la actividad privada.