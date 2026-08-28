Caggiani y Da silva en el centro del ring: de "casta" a "dedicate a la actividad privada"

En ese sentido, detalló que los senadores y diputados “ostentan desde su ingreso hasta su cese una serie de derechos y obligaciones”, las cuales están contempladas en la Constitución. Según detalla, esto último lo diferencia de cualquier otro funcionario público, ya que fueron electos por la ciudadanía, además de ser “jerarcas del Poder Legislativo”.

Cruce con Da Silva

El proyecto del frenteamplista generó la reacción de varios legisladores de la oposición, fundamentalmente del blanco Sebastián Da Silva. El legislador escribió en X: "La casta castiza de Caggiani. Mil por ciento MPP. Sirven solo pa eso. Nuncia terminaron una cerrera, solo mateada y pegatina.

La casta castiza de Caggiani.

Mil por ciento MPP. Sirven solo pa eso.

Nunca terminaron una carrera, solo mateada y pegatina. https://t.co/K5fDVHkbDR — Sebastian Da Silva (@camboue) August 27, 2026

La respuesta de Caggiani no se hizo esperar y escribió en la misma red social: "Yo creo que es para terminar con algunos privilegios. Por eso algunos se ponen tan nervicios. No ganamos ya bastante para tener 3 sueldos mas? Si te gusta hacer plata dedícate a la actividad privada.

Yo creo que es para terminar con algunos privilegios.



Por eso algunos se ponen tan nerviosos. No ganamos ya bastante para tener 3 sueldos mas?



Si te gusta hacer plata dedícate a la actividad privada.



Si sos un servidor publico, como en otras responsabilidades políticas… https://t.co/sJAyLdWHWN — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 27, 2026