"Pero nunca me decido a decirte adiós, amor": la despedida a Rada en imágenes

Rada "se quedará con nosotros para siempre"

Los restos de Rada fueron trasladados al panteón de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), donde se concentró el tramo final de la despedida.

Allí, entre flores, abrazos y canciones, familiares, amigos y admiradores volvieron a cantar parte del repertorio que acompañó la trayectoria del músico. También hubo aplausos y momentos de silencio frente al féretro. "Nunca se olvidó de dónde vino. El mejor padre, el mejor compañero. No tenemos nada para reprocharle. Se queda con nosotros para siempre", expresó su esposa Patricia Jodara.

"Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor", entonaron las voces de quienes lo acompañaron hasta el final, regalandole un fragmento de Adiós a la rama, una canción del candombe uruguayo que Rada también hizo suya, como tantas otras que seguiremos cantando.