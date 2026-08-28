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Sociedad Rada | cultura | homenaje

entre tambores y canciones

"Pero nunca me decido a decirte adiós, amor": la despedida a Rada en imágenes

Familiares, amistades, figuras de la cultura y la política, así como vecinos y vecinas acompañaron el cortejo fúnebre y rindieron homenaje a Rada, un músico que se quedará con su pueblo.

La despedida de Rada en imágenes.

La despedida de Rada en imágenes.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El pueblo homenajeó a Rubén Rada este viernes, al ritmo de tambores y canciones. Desde Isla de Flores y Santiago de Chile, en el límite entre Palermo y Barrio Sur, lugar que fue parte de su história, partió cerca de las 11:00 el cortejo fúnebre que trasladó sus restos hasta el Cementerio del Norte.

Familiares, allegados, figuras de la cultura, la clase política, así como vecinos y vecinas se acercaron para acompañar el recorrido y rendir homenaje al músico. Antes de emprender el camino, una cuerda de tambores recibió al cortejo y puso sonido de candombe a una mañana atravesada por la emoción.

El presidente Yamandú Orsi y su esposa también participaron de la despedida. El cortejo avanzó por Martínez Trueba, San Salvador, Minas, Yatay, San Martín y Burgues, hasta llegar al Cementerio del Norte.

Rada "se quedará con nosotros para siempre"

Los restos de Rada fueron trasladados al panteón de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), donde se concentró el tramo final de la despedida.

Allí, entre flores, abrazos y canciones, familiares, amigos y admiradores volvieron a cantar parte del repertorio que acompañó la trayectoria del músico. También hubo aplausos y momentos de silencio frente al féretro. "Nunca se olvidó de dónde vino. El mejor padre, el mejor compañero. No tenemos nada para reprocharle. Se queda con nosotros para siempre", expresó su esposa Patricia Jodara.

"Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor", entonaron las voces de quienes lo acompañaron hasta el final, regalandole un fragmento de Adiós a la rama, una canción del candombe uruguayo que Rada también hizo suya, como tantas otras que seguiremos cantando.

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