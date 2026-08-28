El pueblo homenajeó a Rubén Rada este viernes, al ritmo de tambores y canciones. Desde Isla de Flores y Santiago de Chile, en el límite entre Palermo y Barrio Sur, lugar que fue parte de su história, partió cerca de las 11:00 el cortejo fúnebre que trasladó sus restos hasta el Cementerio del Norte.
entre tambores y canciones
"Pero nunca me decido a decirte adiós, amor": la despedida a Rada en imágenes
Familiares, amistades, figuras de la cultura y la política, así como vecinos y vecinas acompañaron el cortejo fúnebre y rindieron homenaje a Rada, un músico que se quedará con su pueblo.