Dolor en la cultura: murió la productora audiovisual Agustina Chiarino

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Nacida en Montevideo en 1977, Chiarino desarrolló una sólida formación académica. Era técnica en Ciencias Políticas, licenciada en Comunicación y contaba con una maestría en Documental Creativo. A lo largo de su carrera se consolidó como una de las productoras uruguayas con mayor reconocimiento internacional.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a proyectos editoriales y audiovisuales en México. Allí participó en la producción del libro de la película Y tu mamá también y trabajó en la realización de videos dirigidos por el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo, que posteriormente fueron exhibidos en distintos museos.

Durante esa etapa también produjo cortometrajes y videoclips, experiencias que marcaron el inicio de una trayectoria estrechamente ligada al cine y al documental.

Con el paso de los años, Chiarino se convirtió en una figura destacada de la industria audiovisual uruguaya, participando en numerosos proyectos que alcanzaron repercusión fuera de fronteras y contribuyendo al posicionamiento del cine nacional en escenarios internacionales.