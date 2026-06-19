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Cultura | Agustina Chiarino |

Tristeza

Dolor en la cultura: murió la productora audiovisual Agustina Chiarino

Cinemateca despide a Agustina Chiarino: “La inteligencia, convicción y energía que puso al servicio de cada película las convirtió en una realidad brillante”.

Agustina Chiarino, productora audiovisual, comunicadora y politóloga uruguaya.

Agustina Chiarino, productora audiovisual, comunicadora y politóloga uruguaya.

 Cinemateca uruguaya
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La productora audiovisual, comunicadora y politóloga uruguaya Agustina Chiarino falleció en las últimas horas, según informó Cinemateca Uruguaya, institución que expresó su pesar por la noticia y destacó la trascendencia de su trabajo en el ámbito cinematográfico.

A través de sus redes sociales, Cinemateca manifestó “mucha tristeza por lo temprano de su partida” y transmitió “un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo”. Asimismo, resaltó el compromiso que la productora imprimió a cada uno de sus proyectos.

“La inteligencia, convicción y energía que Agustina puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante”, señaló la institución en su mensaje de despedida.

Nacida en Montevideo en 1977, Chiarino desarrolló una sólida formación académica. Era técnica en Ciencias Políticas, licenciada en Comunicación y contaba con una maestría en Documental Creativo. A lo largo de su carrera se consolidó como una de las productoras uruguayas con mayor reconocimiento internacional.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a proyectos editoriales y audiovisuales en México. Allí participó en la producción del libro de la película Y tu mamá también y trabajó en la realización de videos dirigidos por el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo, que posteriormente fueron exhibidos en distintos museos.

Durante esa etapa también produjo cortometrajes y videoclips, experiencias que marcaron el inicio de una trayectoria estrechamente ligada al cine y al documental.

Con el paso de los años, Chiarino se convirtió en una figura destacada de la industria audiovisual uruguaya, participando en numerosos proyectos que alcanzaron repercusión fuera de fronteras y contribuyendo al posicionamiento del cine nacional en escenarios internacionales.

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