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Sociedad contrabando |

Operación Alquitrán

Operación binacional permitió la incautación de 40 mil cajas de cigarrillos de contrabando

Investigación de la Policía de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, denominada operación Alquitrán, logró desbaratar un banda de tráfico ilegal de cigarrillos.

Cigarrillos de contrabando incautados en operación binacional.

Cigarrillos de contrabando incautados en operación binacional.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras una investigación coordinada entre Policía Nacional de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, denominada Operación Alquitrán, se realizaron 19 allanamientos en Artigas, Salto y Montevideo, que terminó con 21 detenidos y la incautación de más de 39.700 cajillas de cigarrillos vinculadas a una organización dedicada al tráfico internacional.

El operativo contó con la participación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, la Jefatura de Policía de Artigas, la Jefatura de Policía de Salto, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Civil brasileña.

Durante los procedimientos se incautaron 24.234 cajillas de cigarrillos de contrabando (equivalentes a 48 cajas), mercadería valuada por la Dirección Nacional de Aduanas en 2.423.400 pesos uruguayos.

A su vez, fueron intervenidos dos locales comerciales por contrabando de cigarrillos e infracciones aduaneras y se incautaron vehículos presuntamente utilizados en las maniobras investigadas.

La operación permitió además la incautación de 21 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas y diversos elementos de interés para la investigación.

Operativo en Brasil

De forma paralela, en territorio brasileño, efectivos de la Policía Civil realizaron inspecciones en locales vinculados a la maniobra delictiva, logrando la incautación de 31 cajas de cigarrillos, equivalentes a 15.500 cajillas, mercadería valuada en aproximadamente 77.500 reales brasileños.

De acuerdo al análisis realizado, se estima que la organización, desde el mes de enero de 2025 al mes de mayo de 2026, ingresó al país de manera ilegal aproximadamente 675 cajas de cigarrillos que fueron distribuidas en diversos departamentos del país.

Este procedimiento constituye el resultado de un trabajo coordinado y sostenido entre organismos nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transfronterizos que afectan la seguridad y la economía de la región.

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