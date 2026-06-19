Tras una investigación coordinada entre Policía Nacional de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, denominada Operación Alquitrán, se realizaron 19 allanamientos en Artigas, Salto y Montevideo, que terminó con 21 detenidos y la incautación de más de 39.700 cajillas de cigarrillos vinculadas a una organización dedicada al tráfico internacional.
Operación Alquitrán
Operación binacional permitió la incautación de 40 mil cajas de cigarrillos de contrabando
Investigación de la Policía de Uruguay y la Policía Civil de Brasil, denominada operación Alquitrán, logró desbaratar un banda de tráfico ilegal de cigarrillos.