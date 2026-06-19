Operación binacional permitió la incautación de 40 mil cajas de cigarrillos de contrabando

A su vez, fueron intervenidos dos locales comerciales por contrabando de cigarrillos e infracciones aduaneras y se incautaron vehículos presuntamente utilizados en las maniobras investigadas.

La operación permitió además la incautación de 21 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas y diversos elementos de interés para la investigación.

Operativo en Brasil

De forma paralela, en territorio brasileño, efectivos de la Policía Civil realizaron inspecciones en locales vinculados a la maniobra delictiva, logrando la incautación de 31 cajas de cigarrillos, equivalentes a 15.500 cajillas, mercadería valuada en aproximadamente 77.500 reales brasileños.

De acuerdo al análisis realizado, se estima que la organización, desde el mes de enero de 2025 al mes de mayo de 2026, ingresó al país de manera ilegal aproximadamente 675 cajas de cigarrillos que fueron distribuidas en diversos departamentos del país.

Este procedimiento constituye el resultado de un trabajo coordinado y sostenido entre organismos nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transfronterizos que afectan la seguridad y la economía de la región.