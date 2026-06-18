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Cultura y espectáculos Sábados en Ciudad Vieja | actividades | emprendimientos

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El éxito de "Sábados en Ciudad Vieja" impulsa una tercera edición con más de 50 actividades

La tercera jornada de “Sábados en Ciudad Vieja” se realizará el 20 de junio con más de 50 actividades y un homenaje especial al natalicio de José Artigas.

“Sábados en Ciudad Vieja”

“Sábados en Ciudad Vieja”
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La jornada tendrá una impronta especial, ya que estará dedicada al natalicio de José Gervasio Artigas, quien nació en la zona más antigua de la capital y cuyos restos descansan en el mausoleo de plaza Independencia. Por ese motivo, buena parte de las actividades previstas estarán vinculadas a la figura del prócer uruguayo.

La programación incluirá espectáculos musicales, ferias, degustaciones, DJ sets, exposiciones, descuentos especiales y propuestas gastronómicas. En total, participarán más de 40 comercios y centros culturales, además de más de 15 museos, con actividades distribuidas en más de diez calles del barrio.

Actividades para todos

Uno de los momentos destacados será el recorrido del Cuarteto del Amor, que a partir de las 13 horas se desplazará por la calle Yacaré y la rambla 25 de Agosto hasta llegar a Pérez Castellano.

Asimismo, uno de los escenarios principales se instalará en la intersección de Colón y Cerrito, frente a la casa natal de Artigas. Desde las 14 horas se presentará un taller del programa Esquinas de la Cultura y, una hora más tarde, actuará la cantante Viviana Ruiz.

El cierre de la jornada estará a cargo de Milongas Extremas, que se presentará desde las 16 horas. Al finalizar el espectáculo, los asistentes serán convocados a interpretar de manera colectiva la canción “A Don José”, como homenaje al prócer.

Emprendimientos

La iniciativa es impulsada por emprendimientos y organizaciones de la zona con apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Municipio B. El ciclo busca promover la apropiación del espacio público, fortalecer la actividad comercial y turística y fomentar la circulación de vecinos y visitantes en el barrio histórico.

Declarado de interés departamental, “Sábados en Ciudad Vieja” ya reunió a más de 40.000 personas en sus dos primeras ediciones. La próxima fecha del ciclo está prevista para el 18 de julio.

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