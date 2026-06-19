Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política gasto cero | Sylvia Ibarguren | incremento presupuestal

Rendición de Cuentas

"Gasto cero" no significa que "no haya plata para nada", aseguró diputada del FA

En entrevista con el programa "Éramos tan progres", la diputada del FA Sylvia Ibarguren abordó las prioridades del gobierno y el debate sobre el gasto cero.

Gasto cero: diputada del FA asegura que no significa que no haya plata para nada

Gasto cero: diputada del FA asegura que no significa que "no haya plata para nada"
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

A dos semanas de que el Poder Ejecutivo presente la Rendición de Cuentas ante el Parlamento, la diputada frenteamplista por Río Negro e integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Sylvia Ibarguren, sostuvo que el debate del gasto cero debe analizarse en el marco del Presupuesto Nacional ya aprobado y señaló que el principal objetivo de esta instancia será la reasignación de recursos hacia áreas consideradas prioritarias.

Entrevistada en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, la legisladora consideró que existe una expectativa desmedida sobre la Rendición de Cuentas y recordó que los principales incrementos de recursos ya fueron definidos en la ley presupuestal.

“Nosotros votamos un presupuesto nacional, que es la ley vertebral de cualquier gestión. Eso fue nuestra ley más importante”, afirmó. En ese sentido, destacó que la aprobación del Presupuesto requirió “un enorme trabajo” de negociación, especialmente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

Ibarguren explicó que los márgenes de incremento que pueden discutirse en una Rendición de Cuentas representan una porción reducida del total de recursos del Estado. “A veces uno pone en las rendiciones de cuenta una expectativa, cuando en realidad hablamos de un porcentaje muy menor de lo que pueden ser los incrementos o los no incrementos en instancias de rendición de cuentas con respecto a todo lo que es la distribución de los recursos del Estado”, señaló.

En ese marco, cuestionó algunas interpretaciones surgidas en torno al concepto de “gasto cero”, utilizado durante los últimos meses para describir el criterio que seguiría el gobierno en esta Rendición de Cuentas. “Quiero ser clara con esto porque a veces decimos gasto cero y parece que no va a haber plata para nada”, expresó.

La diputada recordó que el Presupuesto Nacional ya estableció los incrementos previstos para el quinquenio y que esos recursos no están en discusión. “La distribución del incremental de los recursos ya quedó establecida en el Presupuesto nacional”, indicó.

Según explicó, “las asignaciones incrementales, es decir, lo que se aumenta por encima de lo que ya está establecido en el presupuesto, es un porcentaje muy menor del presupuesto total”, mientras que los incrementos previstos para los cinco años ya fueron definidos en la norma aprobada por el Parlamento.

¿Hay posibilidad de incremento presupuestal?

Consultada sobre la posibilidad de abrirle la puerta a la posibilidad del incremento presupuestal , Ibarguren señaló que la estrategia planteada hasta el momento por el Ejecutivo pasa principalmente por la reasignación de partidas. “Cuando hablamos de reasignaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ser más eficientes con lo que ya está asignado a cada ministerio, cada inciso”.

En ese sentido, agregó que pueden existir recursos disponibles en determinadas áreas debido a una ejecución menor a la prevista inicialmente. “A veces se puede sacar de algún lugar porque se gastó menos de lo que tenía planificado”, indicó, aunque aclaró que intervienen múltiples factores y que “nada es lineal en ese sentido”.

Ibarguren reconoció que los legisladores, más allá de los lineamientos generales, aún no cuentan con información suficiente para conocer el alcance concreto de las medidas que propondrá el Ejecutivo. “Todavía no tenemos el detalle como para poder profundizar en cuáles van a ser las reasignaciones y de dónde van a salir los recursos”.

También se refirió a las recientes declaraciones públicas que sugieren la posibilidad de incorporar recursos adicionales sin afectar el resultado fiscal. Sin embargo, evitó adelantar conclusiones. “Hay algunas declaraciones que indican que pueden haber algún recurso incremental por ahí, pero hasta no tener el proyecto en nuestras manos y poder estudiarlo y poder analizarlo es muy difícil hablar sobre supuestos”, señaló en referencia a los dichos recientes del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

La diputada adelantó que el proyecto ingresará formalmente al Parlamento el próximo 7 de julio y que al día siguiente la comisión recibirá al equipo económico del gobierno para comenzar su análisis.

Temas

Te puede interesar