"Gasto cero" no significa que "no haya plata para nada", aseguró diputada del FA

Ibarguren explicó que los márgenes de incremento que pueden discutirse en una Rendición de Cuentas representan una porción reducida del total de recursos del Estado. “A veces uno pone en las rendiciones de cuenta una expectativa, cuando en realidad hablamos de un porcentaje muy menor de lo que pueden ser los incrementos o los no incrementos en instancias de rendición de cuentas con respecto a todo lo que es la distribución de los recursos del Estado”, señaló.

En ese marco, cuestionó algunas interpretaciones surgidas en torno al concepto de “gasto cero”, utilizado durante los últimos meses para describir el criterio que seguiría el gobierno en esta Rendición de Cuentas. “Quiero ser clara con esto porque a veces decimos gasto cero y parece que no va a haber plata para nada”, expresó.

La diputada recordó que el Presupuesto Nacional ya estableció los incrementos previstos para el quinquenio y que esos recursos no están en discusión. “La distribución del incremental de los recursos ya quedó establecida en el Presupuesto nacional”, indicó.

Según explicó, “las asignaciones incrementales, es decir, lo que se aumenta por encima de lo que ya está establecido en el presupuesto, es un porcentaje muy menor del presupuesto total”, mientras que los incrementos previstos para los cinco años ya fueron definidos en la norma aprobada por el Parlamento.

¿Hay posibilidad de incremento presupuestal?

Consultada sobre la posibilidad de abrirle la puerta a la posibilidad del incremento presupuestal , Ibarguren señaló que la estrategia planteada hasta el momento por el Ejecutivo pasa principalmente por la reasignación de partidas. “Cuando hablamos de reasignaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ser más eficientes con lo que ya está asignado a cada ministerio, cada inciso”.

En ese sentido, agregó que pueden existir recursos disponibles en determinadas áreas debido a una ejecución menor a la prevista inicialmente. “A veces se puede sacar de algún lugar porque se gastó menos de lo que tenía planificado”, indicó, aunque aclaró que intervienen múltiples factores y que “nada es lineal en ese sentido”.

Ibarguren reconoció que los legisladores, más allá de los lineamientos generales, aún no cuentan con información suficiente para conocer el alcance concreto de las medidas que propondrá el Ejecutivo. “Todavía no tenemos el detalle como para poder profundizar en cuáles van a ser las reasignaciones y de dónde van a salir los recursos”.

También se refirió a las recientes declaraciones públicas que sugieren la posibilidad de incorporar recursos adicionales sin afectar el resultado fiscal. Sin embargo, evitó adelantar conclusiones. “Hay algunas declaraciones que indican que pueden haber algún recurso incremental por ahí, pero hasta no tener el proyecto en nuestras manos y poder estudiarlo y poder analizarlo es muy difícil hablar sobre supuestos”, señaló en referencia a los dichos recientes del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

La diputada adelantó que el proyecto ingresará formalmente al Parlamento el próximo 7 de julio y que al día siguiente la comisión recibirá al equipo económico del gobierno para comenzar su análisis.