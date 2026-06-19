Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad termas | Beneficios |

propiedades de las aguas del litoral

Termas de Uruguay: lo que descubrieron los científicos tras años de investigación

Tras años de investigación, científicos identificaron las propiedades de las termas de Uruguay y las potenciales aplicaciones para la salud de cada surgente.

Termas de Almirón

Termas de Almirón

 Ministerio de Turismo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Durante décadas, las termas de Salto y Paysandú fueron asociadas a sus efectos beneficiosos para el bienestar y la salud. Esa reputación, construida a partir de la experiencia de miles de visitantes, cuenta ahora con un respaldo científico sistematizado gracias al primer Vademécum de Aguas Minerales Termales del Uruguay, una obra que reúne años de investigación sobre las características y propiedades de las aguas del litoral.

La publicación fue presentada recientemente en Salto, Guichón y Termas de Guaviyú y representa el resultado del trabajo conjunto de investigadores de la Universidad de la República y de la Universidad Complutense de Madrid. En el proyecto participaron cerca de 30 especialistas de distintas disciplinas, bajo la coordinación de referentes como la doctora Elena Alvareda, el médico hidrólogo español Francisco Maraver y la especialista argentina Lorena Vela.

El objetivo del vademécum fue caracterizar científicamente las aguas minerales y termales de la región, identificar sus particularidades físico-químicas y determinar cuáles son sus potenciales aplicaciones vinculadas al bienestar y la salud.

Para ello, los investigadores analizaron nueve pozos termales de Salto y Paysandú, estudiando aspectos como la composición química, el grado de mineralización, el origen geológico y las características hidrogeológicas de cada surgente. El trabajo permitió elaborar un mapa científico del termalismo uruguayo y establecer que no todas las aguas presentan las mismas propiedades.

Beneficios

Uno de los descubrimientos más relevantes corresponde a las Termas de Almirón, ubicadas cerca de Guichón. A diferencia de la mayoría de los complejos termales del litoral, asociados al Acuífero Guaraní, estas aguas pertenecen al sistema San Gregorio-San Vicente y poseen una mineralización considerablemente superior.

Los estudios determinaron que se trata de aguas cloruradas sódicas con una concentración cercana a seis gramos de minerales por litro, una cifra excepcional para Uruguay. Según los investigadores, esta composición podría resultar especialmente útil como complemento en tratamientos relacionados con enfermedades dermatológicas, osteoartritis, fibromialgia y dolores crónicos del aparato locomotor.

Los autores subrayan que el estudio no busca atribuir propiedades milagrosas a las aguas, sino aportar evidencia científica sobre sus características y sobre los contextos en los que podrían ofrecer beneficios, fortaleciendo además el posicionamiento del termalismo uruguayo más allá de su atractivo turístico.

Temas

Te puede interesar