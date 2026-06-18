Maria Bethania cumple 80 años: la voz que transformó la música brasileña

Movimiento Tropicália

Aunque estuvo vinculada al movimiento de la Tropicália, Bethania desarrolló una identidad artística propia. Mientras otros exponentes exploraban la experimentación y la ruptura estética, ella profundizó en la interpretación emocional, el diálogo con la poesía y las raíces afrobrasileñas y nordestinas. Su repertorio abarca desde samba y bossa nova hasta canciones populares, textos literarios y composiciones de autores contemporáneos.

A lo largo de su carrera grabó más de medio centenar de discos y trabajó con algunos de los principales nombres de la música brasileña, entre ellos Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa y Djavan. Álbumes como Álibi (1978), el primero de una cantante brasileña en superar el millón de copias vendidas, se convirtieron en hitos de la industria musical del país.

Legado cultural

Su legado también está ligado a la defensa de las tradiciones culturales brasileñas. Bethania incorporó a sus espectáculos elementos de la literatura, la religiosidad afrobrasileña y la oralidad popular, construyendo una propuesta artística singular en la que la música dialoga con la palabra y la memoria colectiva.

Lejos de retirarse, la artista continúa siendo una figura de referencia para nuevas generaciones de músicos e intérpretes. Su influencia se percibe tanto en la música popular brasileña como en la canción latinoamericana, donde es admirada por su capacidad para convertir cada interpretación en un acto de profunda expresión artística.

A sus 80 años, Maria Bethania sigue siendo mucho más que una cantante: es una de las grandes guardianas de la cultura brasileña y una voz fundamental para comprender la historia musical de América Latina en los últimos sesenta años.