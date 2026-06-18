Solsticio de invierno en Casa Quimera la noche del 20 de junio

Lejos de ser un tiempo de oscuridad temida, era una celebración de la fortaleza y el orden cósmico, donde se realizaban ofrendas y sacrificios para asegurar la fertilidad de las tierras y la protección del imperio, conectando el destino de los mortales con el ciclo inmutable de los astros.

De manera similar, otras culturas prehispánicas como los pueblos originarios del actual territorio argentino y chileno, observaban este evento para marcar el inicio de un nuevo ciclo de vida, asociándolo con el deshielo de los ríos, la preparación de la tierra para la siembra o la migración de animales, demostrando que la observación del solsticio no era un mero ejercicio intelectual, sino una guía práctica y espiritual para la supervivencia y la armonía con un universo entendido como un ente vivo y cíclico.

Casa Quimera

Casa Quimera es un centro cultural autogestionado ubicado en el barrio Goes de Montevideo que se ha consolidado como un espacio de encuentro para artistas, colectivos sociales y proyectos comunitarios. Desde allí se desarrollan actividades vinculadas a las artes escénicas, la música, la literatura, la formación y la organización social, promoviendo la participación barrial y el acceso a la cultura desde una perspectiva independiente. El espacio forma parte de la creciente red de iniciativas culturales que dinamizan la vida comunitaria en Goes, un barrio con una fuerte tradición de organización vecinal y actividad cultural.

Entradas anticipadas $200 al 092 330 392

Entradas en puerta: $300 o 3 x $500