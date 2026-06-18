Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | solsticio |

Inicio del invierno

Solsticio de invierno en Casa Quimera la noche del 20 de junio

Casa Quimera, un centro cultural autogestivo en barrio GOES celebra el retorno del sol, la noche más larga del año con música en vivo, stands y mucha magia.

Casa Quimera celebra el solsticio de invierno la noche más larga del año.&nbsp;

Casa Quimera celebra el solsticio de invierno la noche más larga del año. 

 difusión evento
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El próximo sábado 20 de junio a las 20 hs. se abrirán las puertas de Casa Quimera en barrio Goes, para dar la bienvenida al invierno en oportunidad de la noche más larga del año. Tocará Rads, Extraño Guerrillero y Séptimo Piso en su show debut, además habrá cantina para sostener el espacio cultural y stands con artesanías.

Una noche para renacer

El solsticio de invierno, ese momento anual en que el sol alcanza su punto más bajo en el cielo y la noche se vuelve más larga, fue mucho más que un simple evento astronómico para las civilizaciones antiguas; representó un umbral sagrado de muerte y renacimiento, un tiempo de profunda conexión con los ciclos de la tierra y el cosmos.

Para muchas culturas del hemisferio norte, como la celta o la nórdica, marcaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el inicio del retorno del sol y la esperanza de la fertilidad venidera. Sin embargo, en América del Sur, donde este fenómeno ocurre en junio, su significado adquirió matices igualmente poderosos, aunque opuestos en su relación con el calendario agrícola. El Imperio Inca, por ejemplo, celebraba el Inti Raymi o "Fiesta del Sol" en el solsticio de invierno, pero para ellos, esta fecha no era un renacimiento, sino el punto culminante del poder del dios Sol (Inti) y el inicio de un nuevo año solar, un momento para honrar al astro rey en su máximo esplendor desde la perspectiva andina, justo antes de que comenzara su viaje de retorno.

Lejos de ser un tiempo de oscuridad temida, era una celebración de la fortaleza y el orden cósmico, donde se realizaban ofrendas y sacrificios para asegurar la fertilidad de las tierras y la protección del imperio, conectando el destino de los mortales con el ciclo inmutable de los astros.

De manera similar, otras culturas prehispánicas como los pueblos originarios del actual territorio argentino y chileno, observaban este evento para marcar el inicio de un nuevo ciclo de vida, asociándolo con el deshielo de los ríos, la preparación de la tierra para la siembra o la migración de animales, demostrando que la observación del solsticio no era un mero ejercicio intelectual, sino una guía práctica y espiritual para la supervivencia y la armonía con un universo entendido como un ente vivo y cíclico.

Casa Quimera

Casa Quimera es un centro cultural autogestionado ubicado en el barrio Goes de Montevideo que se ha consolidado como un espacio de encuentro para artistas, colectivos sociales y proyectos comunitarios. Desde allí se desarrollan actividades vinculadas a las artes escénicas, la música, la literatura, la formación y la organización social, promoviendo la participación barrial y el acceso a la cultura desde una perspectiva independiente. El espacio forma parte de la creciente red de iniciativas culturales que dinamizan la vida comunitaria en Goes, un barrio con una fuerte tradición de organización vecinal y actividad cultural.

Entradas anticipadas $200 al 092 330 392

Entradas en puerta: $300 o 3 x $500

Temas

Te puede interesar