"No a la guerra y Palestina libre": el discurso de Javier Bardem que rompió el silencio en los Oscar 2026

Un gesto político

El actor no solo habló desde el escenario: también llevó símbolos políticos durante toda la gala. Bardem lució en la solapa una histórica insignia con el lema “No a la guerra”, popularizada durante las protestas contra la invasión de Irak en 2003, junto con un símbolo asociado a la causa palestina. En la alfombra roja explicó que, incluso en una ceremonia dedicada al cine, los artistas tienen la responsabilidad de recordar las crisis que atraviesa el mundo. En sus palabras es importante “tomar una postura moral” y no ignorar los conflictos internacionales.

Un Oscar marcado por la política

El mensaje de Bardem se produjo en una gala que, aunque centrada en el espectáculo, incluyó varios momentos de contenido político. Diferentes artistas aprovecharon la visibilidad global del evento para referirse a temas como la guerra en Gaza, la inmigración en Estados Unidos o el cambio climático.

En ese contexto, el pronunciamiento del actor español destacó por su claridad. La breve frase sobre Palestina fue una de las intervenciones más directas de la noche, en un evento que tradicionalmente ha intentado mantener cierta neutralidad política.

Una postura que no es nueva

La intervención en los Oscar no fue un hecho aislado. A lo largo de los últimos años, Bardem ha sido uno de los actores más vocales dentro de la industria cinematográfica en relación con el genocidio en Gaza. El actor ha firmado cartas públicas denunciando la situación en Gaza, criticado el apoyo internacional al gobierno israelí y participado en iniciativas culturales en solidaridad con Palestina.