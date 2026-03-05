Defensa de la Competencia presenta nuevas guías para el análisis y control de concentraciones económicas

Definición de Mercados Relevantes: Establece los límites dentro de los cuales se evaluará la competencia.

Análisis de Participaciones y Niveles de Concentración: Permite determinar el impacto que una concentración puede tener en el mercado y en los consumidores.

Identificación de Posibles Riesgos Anticompetitivos: Incluye la evaluación de cómo ciertos acuerdos o fusiones podrían perjudicar la competencia.

Consideración de Eficiencias Económicas: Reconoce que algunas concentraciones pueden generar beneficios que mejoren la eficiencia y, por ende, el bienestar general.

El desarrollo de estas herramientas fue posible gracias al apoyo técnico del Banco Mundial, que ha colaborado con Uruguay en una agenda de cooperación destinada a fortalecer las capacidades institucionales en materia de defensa de la competencia. Este respaldo es crucial, ya que permite al país estar alineado con las mejores prácticas internacionales y responder de manera efectiva a los desafíos que plantea un entorno económico en constante cambio.

Trayectoria de la Defensa de la Competencia en Uruguay

La trayectoria de la defensa de la competencia en Uruguay ha sido marcada por un avance el la presencia de la misma que durante mucho tiempo tuvo poca actividad y que recientemente ha estado en temas importantes de concentraciones como el sector del pan, lols frigoríficos y recientemente el tema de la AUF que fue dado a conocer el dictamen de la comisión la semana pasada.