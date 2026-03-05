Hacete socio para acceder a este contenido

uruguay

Defensa de la Competencia presenta nuevas guías para el análisis y control de concentraciones económicas

Las nuevas guías detallan los principales criterios que la autoridad utilizará para evaluar los efectos competitivos de las concentraciones.

Por una competencia sana.
La defensa de la competencia es un principio fundamental en la economía de mercado, cuyo objetivo es garantizar un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y fomente la eficiencia en la asignación de recursos. En Uruguay, este principio ha sido respaldado por una serie de normativas y políticas que han evolucionado a lo largo del tiempo, culminando en la creación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC). Esta entidad se encarga de supervisar y regular las prácticas comerciales para evitar abusos, proteger la competencia y promover el bienestar del consumidor.

El 3 de marzo, durante un evento titulado “Fortaleciendo la política de competencia en Uruguay: nuevas guías de control de concentraciones en un contexto de retos y oportunidades para la competencia en los mercados”, la CPDC presentó dos nuevas herramientas técnicas: la Guía de Análisis Económico de Concentraciones Económicas y los Criterios y Lineamientos para la presentación de solicitudes de autorización y notificación de concentraciones económicas. Estos documentos, que serán publicados a lo largo del mes de marzo, tienen como objetivo fortalecer el análisis y control de concentraciones económicas en el país.

Importancia de las Nuevas Guías

Las nuevas guías detallan los principales criterios que la autoridad utilizará para evaluar los efectos competitivos de las concentraciones. Entre estos criterios se incluyen:

Definición de Mercados Relevantes: Establece los límites dentro de los cuales se evaluará la competencia.

Análisis de Participaciones y Niveles de Concentración: Permite determinar el impacto que una concentración puede tener en el mercado y en los consumidores.

Identificación de Posibles Riesgos Anticompetitivos: Incluye la evaluación de cómo ciertos acuerdos o fusiones podrían perjudicar la competencia.

Consideración de Eficiencias Económicas: Reconoce que algunas concentraciones pueden generar beneficios que mejoren la eficiencia y, por ende, el bienestar general.

El desarrollo de estas herramientas fue posible gracias al apoyo técnico del Banco Mundial, que ha colaborado con Uruguay en una agenda de cooperación destinada a fortalecer las capacidades institucionales en materia de defensa de la competencia. Este respaldo es crucial, ya que permite al país estar alineado con las mejores prácticas internacionales y responder de manera efectiva a los desafíos que plantea un entorno económico en constante cambio.

Trayectoria de la Defensa de la Competencia en Uruguay

La trayectoria de la defensa de la competencia en Uruguay ha sido marcada por un avance el la presencia de la misma que durante mucho tiempo tuvo poca actividad y que recientemente ha estado en temas importantes de concentraciones como el sector del pan, lols frigoríficos y recientemente el tema de la AUF que fue dado a conocer el dictamen de la comisión la semana pasada.

