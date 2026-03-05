La defensa de la competencia es un principio fundamental en la economía de mercado, cuyo objetivo es garantizar un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y fomente la eficiencia en la asignación de recursos. En Uruguay, este principio ha sido respaldado por una serie de normativas y políticas que han evolucionado a lo largo del tiempo, culminando en la creación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC). Esta entidad se encarga de supervisar y regular las prácticas comerciales para evitar abusos, proteger la competencia y promover el bienestar del consumidor.
Defensa de la Competencia presenta nuevas guías para el análisis y control de concentraciones económicas
Las nuevas guías detallan los principales criterios que la autoridad utilizará para evaluar los efectos competitivos de las concentraciones.