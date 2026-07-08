Comienzan las semifinales de Wimbledon: todos los detalles

Al finalizar este encuentro, se disputará la otra semifinal del torneo que tendrá enfrentadas a la ucraniana Marta Kostyuk y a la checa Linda Noskova. Será el segundo encuentro entre ambas, siendo el choque el Madrid 2026 el único antecedente en el que la ucraniana salió victoriosa en sets corridos.

Respecto al recorrido de ambas tenistas, Kostyuk venció a Pudorosa, Blinkova, Navarro, Krueger y eliminó a Paolini en los cuartos de final. Por otro lado, Noskova tuvo que eliminar a Seidel, Osorio, Cirstea, Keys y Mertens para acceder a las semifinales del torneo.

Semifinales masculinas de Wimbledon

Las semifinales del cuadro masculino de Wimbledon tendrán lugar este viernes, cuando Arthur Fery enfrente a Alexander Zverev, mientras que Jannik Sinner chocará ante Novak Djokovic que va por seguir ampliando su extenso palmarés de títulos.

Arthur Fery es la gran sorpresa en esta instancia, a la que llegó luego de eliminar a Dumhur, Virtanen, Bergs, Dimitrov y al noveno preclasificado, Cobolli. Por otro lado, Zverev (que viene de ganar el Roland Garros) eliminó a Blockx, Royer, Giron, Lehecka y Fritz.

En el otro cruce, Sinner llegó a las semifinales luego de vencer a Kecmanovi, Borges, Brooksby, Mochizuki y Struff. Enfrente tendrá al siempre difícil Djokovic, que sufrió pero está en esta instancia luego de las victorias ante Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Saifiulin y Auger-Aliassime.