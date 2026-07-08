Comienzan las semifinales de Wimbledon: todos los detalles

Este jueves estarán comenzando las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada del tenis, el Wimbledon. El cuadro femenino del torneo presenta grandes sorpresas mientras que en el masculino continúan los favoritos a quedarse con el trofeo inglés de esta temporada.
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El jueves se disputarán las semifinales femeninas del torneo. Desde las 9:30, Karolina Muchova se enfrentará a Coco Gauff. Este será el octavo partido entre ambas tenistas, con un historial favorable de 6 a 1 para la tenista estadounidense. Será el tercer cruce en un Grand Slam y primero en Wimbledon.
Muchova llegó a esta instancia luego de vencer a Zakharova, Zhang, Sawangkaew, Krejcikova y Osaka, perdiendo tan sólo un game. Por su parte, Gauff sacando el primer partido en el que venció a Korpatsch en sets corrido, siempre debió ir a tres sets para quedarse con el partido, dónde venció a Sierra, Lui, Bencic y Pegula.
Al finalizar este encuentro, se disputará la otra semifinal del torneo que tendrá enfrentadas a la ucraniana Marta Kostyuk y a la checa Linda Noskova. Será el segundo encuentro entre ambas, siendo el choque el Madrid 2026 el único antecedente en el que la ucraniana salió victoriosa en sets corridos.
Respecto al recorrido de ambas tenistas, Kostyuk venció a Pudorosa, Blinkova, Navarro, Krueger y eliminó a Paolini en los cuartos de final. Por otro lado, Noskova tuvo que eliminar a Seidel, Osorio, Cirstea, Keys y Mertens para acceder a las semifinales del torneo.
Semifinales masculinas de Wimbledon
Las semifinales del cuadro masculino de Wimbledon tendrán lugar este viernes, cuando Arthur Fery enfrente a Alexander Zverev, mientras que Jannik Sinner chocará ante Novak Djokovic que va por seguir ampliando su extenso palmarés de títulos.
Arthur Fery es la gran sorpresa en esta instancia, a la que llegó luego de eliminar a Dumhur, Virtanen, Bergs, Dimitrov y al noveno preclasificado, Cobolli. Por otro lado, Zverev (que viene de ganar el Roland Garros) eliminó a Blockx, Royer, Giron, Lehecka y Fritz.
En el otro cruce, Sinner llegó a las semifinales luego de vencer a Kecmanovi, Borges, Brooksby, Mochizuki y Struff. Enfrente tendrá al siempre difícil Djokovic, que sufrió pero está en esta instancia luego de las victorias ante Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Saifiulin y Auger-Aliassime.