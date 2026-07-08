Orsi se reunió con Ruibal para dialogar sobre conflictividad en la construcción

Sin frenazo en la construcción

Más adelante afirmó que no habló "de frenazo" en el sector. "Nosotros tenemos ciclos en este país cuando hay cambio de gobierno. La inversión pública pesa mucho. (Los gobiernos) arman su presupuesto, eligen su plan de obras, pero después eso lleva tiempo y lo que yo quiero es que se agilice cómo se implementa", sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es alcanzar acuerdos mediante el diálogo, pero consideró que también es momento de revisar algunos mecanismos tradicionales de negociación.

“Tenemos que mirar con una cabeza distinta, cambiar un poco la estrategia y aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones”, indicó.

Reducción de la jornada

Acerca de la discusión vinculada a la reducción de la jornada laboral, Ruibal señaló que la construcción ya atravesó un proceso de ese tipo cuando pasó de 48 a 44 horas semanales por convenio colectivo en 2008.

Según explicó, la cámara no rechaza debatir nuevos cambios, aunque entiende que cualquier modificación debe analizarse de forma integral.

“Nosotros no nos oponemos a conversar este tema, siempre mirando la integralidad del negocio”, sostuvo.

Por otra parte, destacó que el proyecto de vivienda promovida "se viene desarrollando bien" aunque "se ha frenado en algunas zonas".