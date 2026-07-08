Orsi se reunió con Ruibal para dialogar sobre conflictividad en la construcción

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles en su despacho de la Torre Ejecutiva al titular de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal. En la ocasión dialogaron sobre la conflictividad laboral en el sector y la modernización de las relaciones laborales. Empresarios y trabajadores están negociando un nuevo convenio colectivo.
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"Hay preocupación, estamos en una negociación con mucho diálogo como es costumbre", indicó Ruibal a la salida de la reunión. Y agregó que "la preocupación es que a nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni tampoco que las empresas estén perdiendo posibilidad de negocios; esperamos que se pueda avanzar en el diálogo, como siempre lo hemos hecho y salir adelante".
Sostuvo que "el país precisa que la construcción empuje. Estamos en negociación y hay medidas, ustedes lo saben, y es parte de las reglas de juego (...) cambiar un poco la estrategia, de aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones".
Sin frenazo en la construcción
Más adelante afirmó que no habló "de frenazo" en el sector. "Nosotros tenemos ciclos en este país cuando hay cambio de gobierno. La inversión pública pesa mucho. (Los gobiernos) arman su presupuesto, eligen su plan de obras, pero después eso lleva tiempo y lo que yo quiero es que se agilice cómo se implementa", sostuvo.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es alcanzar acuerdos mediante el diálogo, pero consideró que también es momento de revisar algunos mecanismos tradicionales de negociación.
“Tenemos que mirar con una cabeza distinta, cambiar un poco la estrategia y aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones”, indicó.
Reducción de la jornada
Acerca de la discusión vinculada a la reducción de la jornada laboral, Ruibal señaló que la construcción ya atravesó un proceso de ese tipo cuando pasó de 48 a 44 horas semanales por convenio colectivo en 2008.
Según explicó, la cámara no rechaza debatir nuevos cambios, aunque entiende que cualquier modificación debe analizarse de forma integral.
“Nosotros no nos oponemos a conversar este tema, siempre mirando la integralidad del negocio”, sostuvo.
Por otra parte, destacó que el proyecto de vivienda promovida "se viene desarrollando bien" aunque "se ha frenado en algunas zonas".