Nacional puede perder un exremo y la llegada de Mainero se complica

Otro que ya no estará para la segunda mitad del año es Bruno Arady. El juvenil se va a préstamo a Juventud de Las Piedras al igual que Exequiel Mereles que jugará cedido en Central Español.

Ante la salida de estos dos futbolistas y la posibilidad de que Juan Cruz de los Santos siga su carrera en el exterior, Nacional busca acelerar por el argentino de Platense Guido Mainero.

Sin embargo, en este momento las negociaciones se encuentran en "stand by". ¿Cuál es el motivo? El Calamar solo está dispuesto a transferirlo por el valor de su cláusula de rescisión (unos 800.000 dólares) y el tricolor espera a recibir dinero fresco para concretar su llegada.

En la interna son conscientes de que hay algunos cobros por ventas que ya debieron haber ingresado a las arcas de la institución, pero ante la demora en los pagos prefieren ser cautelosos antes de realizar otra erogación.

Asamblea de socios

En la tarde noche de este martes en el Polideportivo de Nacional, los socios apoyaron a la dirigencia en una asamblea extraordinaria con más de 300 socios.

La convocatoria fue para cambiar parte del estatuto y poder acceder a la remodelación del Gran Parque Central. Por ejemplo se deberá estudiar la compra de inmuebles que estén alrededor del estadio. En una de las mociones propuestas por los socios y que se voto a favor es colocar un tope de 1,100 mil dólares para comprar inmuebles. Si es más, se deberá llamar a una asamblea.

También quedo en actas que ningún dirigente puede tener ningún tipo de vínculo con la compra y o venta de ningún inmueble.

Una vez más el club y el socio tricolor demostraron qué pese a que hayan diferencias, la democracia esta a pleno en la institución.