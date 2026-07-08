Advierte Lubetkin que la UE puede ser reemplazada por China en el Mercosur

Asimismo, señaló que Europa es el principal aliado en materia de inversiones, mientras que EEUU ocupa ese lugar en el sector de servicios.

Mercosur no espera

"Nadie espera a nadie. Hay muchos países en Asia y África (…) Sólo por esto estoy convencido de que nuestro amigo de Europa lo entenderá, y seguiremos adelante porque no hay otras alternativas", confió, y puso como ejemplo las negociaciones en curso con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y la India.

El 1 de mayo entró en vigencia un acuerdo entre el Mercosur y la UE, que calificó como un "cambio cualitativo" en doble sentido.

"Nos reunimos con el sector privado europeo y abrimos un diálogo que esperamos concluir en diciembre porque queremos organizar en el marco del acuerdo entre la UE y el Mercosur, el primer evento comercial entre la UE y el Mercosur el 2 de diciembre en Uruguay, durante nuestra presidencia", anunció.

Hoja de ruta

También adelantó la intención de "concretar una hoja de ruta" entre la UE y los 60 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), de la que Uruguay también es presidente pro témpore, que espera pueda lanzarse en septiembre en Nueva York, en el marco del período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

"Mayor crecimiento, más empleo, más inversión. Porque no se trata de una inversión de esta parte del mundo (Europa) hacia allí (América), sino de allí hacia aquí. En nuestra región también hay mucho dinero. Mucho dinero. Hay empresas poderosas. La cuestión es pensar en cómo está cambiando la economía del mundo", reafirmó el canciller.

En el mismo sentido, destacó que los países del Mercosur aprobaron el acuerdo en apenas cuatro meses, pese a contar con "Gobiernos diferentes".

Además, reiteró que el tratado "no es una calle en sentido único, va en ambas direcciones" y afirmó: "Estamos seguros de que el Parlamento Europeo lo ratificará; no sé cuándo, en 2027 o 2028".

Tratado comercial

El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.

En virtud del convenio, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur, por un valor de unos 61.000 millones de dólares.

Con su concreción, se creará una zona de libre comercio de 750 millones de habitantes, que representa aproximadamente el 20 % del producto interno bruto global.