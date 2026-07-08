Encuesta Cifra: Salud y Cancillería lideran aprobación, mientras Interior tiene el mayor rechazo

En los casos de Salud y Economía, las opiniones negativas superan levemente a las positivas. En cambio, la gestión de Lubetkin presenta un saldo favorable, con más evaluaciones positivas que negativas, aunque más de una cuarta parte de los encuestados manifestó no tener una opinión formada sobre su desempeño.

La situación más compleja corresponde al ministro del Interior, Carlos Negro. El relevamiento indica que el 64% de la población desaprueba su gestión, mientras que solo el 21% la aprueba, convirtiéndose en el integrante del gabinete con la peor evaluación entre los medidos.

Caída de la aprobación

La comparación con mediciones anteriores evidencia un deterioro en la imagen de la mayoría de los ministros. Lustemberg, pese a mantenerse en el primer lugar, es quien registra la mayor caída: pasó de un 52% de aprobación a un 39%, lo que representa una disminución de 13 puntos porcentuales.

Gabriel Oddone perdió ocho puntos de aprobación y Carlos Negro nueve, mientras que Mario Lubetkin experimentó un descenso más moderado, de dos puntos.

El informe señala además que, salvo en el caso del canciller, el incremento de la desaprobación fue superior a la caída de la aprobación. Esto responde a que un mayor número de personas comenzó a expresar una opinión sobre la gestión de los ministros y esas nuevas evaluaciones fueron mayoritariamente negativas.