Nacional "casi" confirmado con Martirena como titular y negocia por otro extremo

Sobre Martirena, agregó: “Físicamente está en el aire, lo vimos muy bien. Quizás le falte algún rodaje, minutos de fútbol, pero creo que lo va a suplir con las ganas que tiene. Me gustó todo el entrenamiento, muy bueno”.

Y cerró pensando exclusivamente en el domingo: “Un partido parejo ellos tienen la ventaja de la tabla, localía, pero no nos preocupa mucho. Nos vamos a concentrar cien por ciento en el clásico”.

Para el trascendental partido del domingo, el técnico ya tendría los once para jugar en el Campeón del Siglo. Luis Mejía estaría en el arco; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez. El sistema sería 4-4-2 en principio o 4-1-4-1.

Negocian por Gelos

Este viernes por la mañana trascendió la noticia de que Nacional está cerca de abrochar la contratación de Nahuel Gelos, extremo de 21 años que es pieza clave en Miramar Misiones, en la Segunda División Profesional.

El salteño llegaría por un año y medio al tricolor, que le compararía al Cebrita el 35% de la ficha, pero con posibilidad de adquirir un 25% más en diciembre próximo o junio del año que viene. Lo concreto es que Nacional tendrá que cerrar esta incorporación antes del lunes, ya que ese día cierra el período de pases.