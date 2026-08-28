Nacional "casi" confirmado con Martirena como titular y negocia por otro extremo

El entrenador de Nacional, Daniel Carreño, tras el empate 0-0 de Nacional ante Albion por la Copa AUF Uruguay se refirió al clásico del próximo domingo que, desde ahora, tendrá toda su atención puesta a buscar un triunfo de visitante en el Campeón del Siglo..
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“Hubo mucha intensidad a pesar de usar jugadores a los que les faltaban algunos minutos. La verdad que quedamos contentos con eso”, abriendo la conferencia de prensa sobre la igualdad con el Pionero.
Carreño también se refirió a la preocupación de los hinchas por el rendimiento futbolístico y recordó el particular calendario que atraviesa el equipo: “Entiendo la inquietud del hincha por el juego del equipo. Esta semana teníamos tres partidos: Progreso, Albion por Copa Uruguay y el clásico el domingo. Estamos apuntando a ganar y, de a poco, vamos a tener la obligación, en lo personal como entrenador, de mejorar el rendimiento”.
Sobre Martirena, agregó: “Físicamente está en el aire, lo vimos muy bien. Quizás le falte algún rodaje, minutos de fútbol, pero creo que lo va a suplir con las ganas que tiene. Me gustó todo el entrenamiento, muy bueno”.
Y cerró pensando exclusivamente en el domingo: “Un partido parejo ellos tienen la ventaja de la tabla, localía, pero no nos preocupa mucho. Nos vamos a concentrar cien por ciento en el clásico”.
Para el trascendental partido del domingo, el técnico ya tendría los once para jugar en el Campeón del Siglo. Luis Mejía estaría en el arco; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez. El sistema sería 4-4-2 en principio o 4-1-4-1.
Negocian por Gelos
Este viernes por la mañana trascendió la noticia de que Nacional está cerca de abrochar la contratación de Nahuel Gelos, extremo de 21 años que es pieza clave en Miramar Misiones, en la Segunda División Profesional.
El salteño llegaría por un año y medio al tricolor, que le compararía al Cebrita el 35% de la ficha, pero con posibilidad de adquirir un 25% más en diciembre próximo o junio del año que viene. Lo concreto es que Nacional tendrá que cerrar esta incorporación antes del lunes, ya que ese día cierra el período de pases.