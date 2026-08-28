Caggiani sobre exclusividad parlamentaria: "No se puede estar de los dos lados del mostrador"

Para Caggiani, la exclusividad busca evitar situaciones en las que los intereses derivados de una actividad privada puedan entrar en tensión con las decisiones que debe tomar un legislador. "Nosotros somos legisladores que todos los días tomamos decisiones, afectamos la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, afectamos intereses, sobre todo siempre por el interés general para preservar y sobre todo desarrollar políticas públicas", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que los legisladores puedan mantener simultáneamente otros ingresos mientras ejercen una función por la que reciben una remuneración del Estado. "No puede existir conflicto de interés", remarcó.

Caggiani agregó que los legisladores reciben una remuneración que, a su entender, justifica exigir una dedicación exclusiva durante el período de ejercicio de la banca. "Nos pagan mucho por hacer esto, nos pagan muy bien y, sin duda, la ciudadanía hace un esfuerzo para que el Parlamento funcione", dijo.

"Es lo que nosotros le exigimos a muchas autoridades nacionales y la verdad que no se entiende por qué los legisladores tenemos coronita, por qué podemos al mismo tiempo percibir un salario muy importante y también recibir otros ingresos".

Uno de cada cuatro legisladores tiene otros ingresos

Consultado sobre la cantidad de parlamentarios que actualmente tienen más de una fuente de ingresos, Caggiani estimó que se trata de aproximadamente una cuarta parte del total. "Más o menos un 25% de los 130 legisladores", señaló.

El senador aclaró que la situación no implica actualmente una irregularidad, dado que "hoy está permitido".

Su planteo, explicó, parte de la comparación con otras áreas de la administración pública donde existe un régimen de exclusividad. "Lo que no se entiende es por qué se fue avanzando en algunas áreas de la actividad pública donde se le exige también exclusividad y es entendible porque uno no puede estar de los dos lados de mostrador", afirmó.

La iniciativa busca, por tanto, "precisar esto, tratar de jerarquizar la tarea parlamentaria", además de avanzar en su profesionalización, según planteó.

"Metimos el dedo en el ventilador"

Caggiani también respondió a las críticas que generaron las iniciativas y manifesto sorpresa por las reacciones de legisladores opositores. "Lo que a mí me llama mucho la atención es que revuelo se armó con todo esto. Me parece que metimos el dedo en el ventilador", expresó.

"Lo que se trata en este caso es de eliminar un privilegio que tiene solamente esta actividad pública, que es que uno se puede dedicar a otra cosa, mientras que los ciudadanos nos pagan un buen sueldo para hacer esto", afirmó.

"Sabemos que hay muchas personas que les cuesta llegar a fin de mes, así que nosotros estamos pidiendo también muchos esfuerzos en algunas cosas también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido", sostuvo.

Para Caggiani, las iniciativas destinadas a modificar aspectos del funcionamiento político deberían ser discutidas entre los distintos partidos y no descartadas de antemano. "Yo creo que lo que sea, los elementos, sobre todo los proyectos que sirvan para acercar más la política a la gente y a la realidad, que vive la gente, bienvenidos sean de todos los partidos", afirmó.

"Y en todo caso lo que hay que hacer es debatirlos, discutirlos, mejorarlos si tienen alguna propuesta, pero no criticarlo por sí", sentenció.

"Algunos que critican y hablan de la casta, creo que cuando yo estaba todavía en el jardín ya estaban acá en el Parlamento. Una cosa extrañísima", dijo en clara referencia a los dichos del senador nacionalista Sebastían Da Silva.