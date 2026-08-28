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Deportes Clausura | Nacional | Club Atlético Peñarol

Peñarol ante Nacional el domingo

Comienza la cuarta del Clausura este viernes, con el clásico como plato fuerte

Desde las 19:00 horas en el Parque Viera, Wanderers recibirá a Central Español, partido que abrirá la cuarta fecha del Clausura.

Se va la cuarta fecha del Clausura.

Se va la cuarta fecha del Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Este viernes desde las 19:00 horas, estará comenzando la cuarta fecha del Torneo Clausura, que tiene como el gran atractivo el clásico entre Peñarol y Nacional que se verán las caras el próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo.

Entre los partidos más destacados de este fin de semana, además del gran clásico entre los grandes, destaca sin lugar a dudas el encuentro entre Progreso y Danubio, dos equipos que se encuentran en la zona del descenso.

Buscando ser líderes de la Anual, Deportivo Maldonado enfrentará a Juventud en Las Piedras, mientras que Racing será local el lunes ante Albion. Tanto fernandinos como cerveceros, esperan un traspié de Peñarol en el clásico y ganar, para trepar en la tabla acumulada.

En cuanto al Clausura, Liverpool que lidera en soledad y con puntaje perfecto, visitará el domingo a Cerro Largo en Melo. A su vez, Boston River chocará ante Cerro mientras que MC Torque (pensando tanto en el Clausura como en la Anual), visita a Defensor Sporting.

La cuarta fecha del Clausura

Viernes 28 de agosto

19:00 - Wanderers vs Central Español

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec

Sábado 29 de agosto

11:00 - Progreso vs Danubio

  • Parque Paladino
  • Andrés Matonte - Christian Ferreyra

14:00 - Juventud vs Deportivo Maldonado

  • Parque Artigas
  • Mathías De Armas - Andrés Cunha

14:00 - Boston River vs Cerro

  • Parque Saroldi
  • Felipe Vikonis - Diego Riveiro

17:00 - Defensor Sporting vs MC Torque

  1. Estadio Franzini
  2. Javier Feres - Esteban Guerra

Domingo 30 de agosto

15:30 - Peñarol vs Nacional

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Gustavo Tejera - Leodán González

19:00 - Cerro Largo vs Liverpool

  • Estadio Ubilla
  • Javier Burgos - Jonathan Fuentes

Lunes 31 de agosto

15:30 - Racing vs Albion

  • Parque Roberto
  • Hernán Heras - Daniel Fedorczuk

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