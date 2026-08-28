Comienza la cuarta del Clausura este viernes, con el clásico como plato fuerte

En cuanto al Clausura, Liverpool que lidera en soledad y con puntaje perfecto, visitará el domingo a Cerro Largo en Melo. A su vez, Boston River chocará ante Cerro mientras que MC Torque (pensando tanto en el Clausura como en la Anual), visita a Defensor Sporting.
La cuarta fecha del Clausura
Viernes 28 de agosto
19:00 - Wanderers vs Central Español
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec
Sábado 29 de agosto
11:00 - Progreso vs Danubio
- Parque Paladino
- Andrés Matonte - Christian Ferreyra
14:00 - Juventud vs Deportivo Maldonado
- Parque Artigas
- Mathías De Armas - Andrés Cunha
14:00 - Boston River vs Cerro
- Parque Saroldi
- Felipe Vikonis - Diego Riveiro
17:00 - Defensor Sporting vs MC Torque
- Estadio Franzini
- Javier Feres - Esteban Guerra
Domingo 30 de agosto
15:30 - Peñarol vs Nacional
- Estadio Campeón del Siglo
- Gustavo Tejera - Leodán González
19:00 - Cerro Largo vs Liverpool
- Estadio Ubilla
- Javier Burgos - Jonathan Fuentes
Lunes 31 de agosto
15:30 - Racing vs Albion
- Parque Roberto
- Hernán Heras - Daniel Fedorczuk