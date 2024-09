Aguirre criticó el reglamento de la AUF y elogió la evolución de Lucas Hernández

Sobre Lucas Hernández, Aguirre fue claro: "Lucas estaba para irse. Hablé con él y le dije que, así como estaba, no iba a renovar; le quedaba tiempo para cambiar. Mejoró en todos los aspectos".

Sobre las críticas a Washington Aguerre por dominar la pelota, expresó: "Sé lo que pasó y me guardo mi opinión, para mí fue un tema totalmente intrascendente".

En cuanto a Javier Cabrera, Aguirre explicó: "Su situación es medio polémica; genera amor en muchos y lo contrario en otros. Tiene atributos técnicos y tácticos que lo hacen muy útil; es un jugador muy inteligente".

"El reglamento te perjudica"

Por último, Aguirre criticó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por no poder utilizar a las nuevas incorporaciones: "El reglamento te perjudica por algo ilógico. No hay que ser tan rígidos. Las fechas estaban fijadas, pero se postergaron por algo lógico, y por eso te castigan. Me voy a encontrar con que los refuerzos no podrán tener ni un minuto oficial antes del partido con Flamengo. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esto perjudica a todos. La Copa Uruguay me venía muy bien porque tenemos un plantel numeroso, de cerca de 30 jugadores, y pensaba poner a los nuevos, que para ahí sí estaban habilitados".