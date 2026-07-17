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Mundial | Argentina |

El premio mayor

FIFA sorprendió y designó a Vincic para la final del Mundial

El árbitro esloveno estará dirigiendo su cuarto partido en este Mundial, con actuaciones que no terminaron de convencer pero dirigirá el duelo más importante.

Slavko Vincic, el árbitro para la final del Mundial.

Slavko Vincic, el árbitro para la final del Mundial.
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En una sorprendente decisión, la FIFA designó al esloveno Slavko Vincic para que sea el árbitro principal de la gran final del Mundial en la que España enfrentará a Argentina este domingo a las 16:00 horas en la ciudad de Nueva York.

Vincic será acompañado por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic también de Eslovenia mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro del encuentro. En el VAR estará Bastian Dankert de Alemania, junto al colombiano Nicolás Gallo y el qatarí Khamis Al Marri.

La decisión termina sorprendiendo, primero por ser un árbitro UEFA habiendo un equipo de esa confederación involucrado en el partido, y además porque el esloveno no terminó de plasmar un buen Mundial ni una buena temporada.

En esta edición del Mundial, Slavko Vincic dirigió tres encuentros: Brasil y Marruecos que acabó 1-1, el partido entre Jordania y Argelia en el que los africanos vencieron por 1-2 y también el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador con victoria mexicana por 2-0.

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