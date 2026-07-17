Nacional recibe a Wanderers por el Intermedio, mientras negocia por cerrar a Obregón

Caída la posibilidad del chileno, el tricolor ahora va por otro jugador City Torque. El extremo argentino Esteban Obregón es es el elegido, otro de los tantos elegidos qué quiere incorporar el equipo de Jorge Bava. La llegada no es fácil, Nacional ofreció 600 mil dólares por el 40% de la ficha pero el ciudadano pretende más, ya que tiene ofertas de Brasil y de la MLS por el futbolista.

Se seguirá negociando hasta último momento, pero la situación no está fácil de destrabar.

Lo Kike Olivera, otro de los nombres que se manejó en los últimos días, es casi imposible. Tiene contrato con Bahía, Ggremio tiene el 60% y Los Ángeles de la MLS el 40. Con Bahía tiene contrato y el club no lo quiere dejar salir. Esto hace que la llegada de Olivera a Nacional sea otra vez una utopía como paso en enero.

Lodeiro titular

Mientras los dirigentes hacen su trabajo en los escritorios, el entrenador tiene que poner en cancha el equipo este viernes con un solo objetivo: ganar.

Para ello, Bava realizará cambios buscando un mejor funcionamiento y mayor profundidad. La principal novedad es el ingreso de Nicolas Lodeiro en lugar de Agustín Dos Santos que sufrió un golpe en la cabeza la semana pasada y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Pero no será la única variante. Maximiliano Silvera se mete desde el inicio en lugar de Pavel Núñez y Batasar Barcia también va desde el arranque en lugar de Agustín Rogel suspendido por acumulación de amarillas, haciendo un cambio táctico, pasando Calvo de central, Cándido de lateral y Barcia como extremo.

Así las cosas, el once sería con Alexis Martin Arias, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia, Maxi Silvera y Maxi Gómez.

Hay dos jugadores que quedarán fuera de la convocatoria por lesión. Juan Cruz de los Santos que iba a estar a la orden tiene un golpe en la rodilla y quedó descartado, y el otro es Nicolas Rodríguez quien arrastra una sobrecarga muscular.

Rescinde Carneiro

En las últimas horas Nacional acordó la salida de Gonzalo Carneiro, que rescindirá su contrato con la misma fórmula que lo hizo Nicolás López: el pago de tres salarios y premios.

El delantero, de 30 años, marcó un gol en 16 partidos este año. Cierra su etapa como albo con 15 tantos en 67 encuentros y su destino podría ser Newell’s Old Boys de Argentina.

Otro jugador que saldrá en las próximas horas es Juan de Dios Pintado. Nacional rescindirá su préstamo con Gimnasia y Esgrima La Plata, club que lo cederá a Unión de Santa Fe.