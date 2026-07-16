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Política Caja de Profesionales |

Gobierno lo dejará sin efecto

Caja de Profesionales: no corre el cobro de ticket de 170 pesos a cada registro médico

En principio se busca que el directorio revierta la medida, pero si no lo hace, es “altamente probable” que se revierta por decreto, dijo Alejandro Sánchez.

El secretario de la presidencia Alejandro Sánchez anunció que quedará sin efecto medida de la Caja de Profesionales.

El secretario de la presidencia Alejandro Sánchez anunció que quedará sin efecto medida de la Caja de Profesionales.

 Gastón Britos / FocoUy
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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) había defendido el cobro argumentando que se trataba de una facultad prevista en la normativa vigente y de una herramienta necesaria para mejorar sus ingresos. Sin embargo, desde el gobierno se entendió que gravar registros asociados a consultas médicas resultaba inconveniente y podía impactar negativamente en la prestación de servicios de salud.

A mediados de junio, el directorio de la Caja ratificó la decisión de avanzar en el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. La resolución, que ya había sido aprobada en mayo, fue avalada por cinco votos contra dos, sin la adhesión de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio. Según explicó semanas atrás el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Doménico, esto implicaría que se abone un ticket de 170 pesos frente a cada registro médico.

“Nosotros entendemos que esto es una regresión a lo que son los principios fundacionales del Sistema [Nacional Integrado de Salud], la implementación a través del cobro de un timbre que es obsceno para toda la sociedad con un afán totalmente recaudatorio; es un impuesto solapado a la enfermedad”, comentó el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco, respecto de los timbres que entrarían en vigencia a partir de la resolución de la CJPPU. “Van a quedar más vulnerados los [que tienen] ingresos más sumergidos y también las personas con enfermedades crónicas”, agregó.

El gobierno lo dejará sin efecto

El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, confirmó a La Diaria que “no va a prosperar” la resolución de la CJPPU. Consultado sobre qué acción se va a tomar para dejarla sin efecto, comentó que en principio se busca que el directorio revierta la medida, pero si no lo hace, es “altamente probable” que se revierta la resolución por decreto. Más allá de que “la solución jurídica” no esté definida, enfatizó que “la decisión está tomada”.

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