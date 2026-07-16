Caja de Profesionales: no corre el cobro de ticket de 170 pesos a cada registro médico

“Nosotros entendemos que esto es una regresión a lo que son los principios fundacionales del Sistema [Nacional Integrado de Salud], la implementación a través del cobro de un timbre que es obsceno para toda la sociedad con un afán totalmente recaudatorio; es un impuesto solapado a la enfermedad”, comentó el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco, respecto de los timbres que entrarían en vigencia a partir de la resolución de la CJPPU. “Van a quedar más vulnerados los [que tienen] ingresos más sumergidos y también las personas con enfermedades crónicas”, agregó.