La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) había defendido el cobro argumentando que se trataba de una facultad prevista en la normativa vigente y de una herramienta necesaria para mejorar sus ingresos. Sin embargo, desde el gobierno se entendió que gravar registros asociados a consultas médicas resultaba inconveniente y podía impactar negativamente en la prestación de servicios de salud.
Gobierno lo dejará sin efecto
Caja de Profesionales: no corre el cobro de ticket de 170 pesos a cada registro médico
En principio se busca que el directorio revierta la medida, pero si no lo hace, es “altamente probable” que se revierta por decreto, dijo Alejandro Sánchez.