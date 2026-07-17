Peñarol cerró a Espinosa e insiste por el argentino Juan Barinaga

Espinosa, formado en las canteras de Peñarol, fue dejado libre en 2024 y recaló en el equipo de Sayago, en el que se transformó en uno de los mejores jugadores en su posición, lo que generó el interés del equipo azteca. Espinosa disputó seis partidos en el primer equipo de las Águilas y uno en el sub-21, en el que marcó un gol. Además, sirvió para que los dirigidos por Almada liberaran una plaza de extranjero.

El lateral izquierdo de 21 años será una alta muy importante para los aurinegros ya que le dará otra presencia y despliegue físico a la banda, con muy buena pegada y llegada al área contraria, uno de sus puntos fuertes.

Espinosa se suma de esta forma a las altas ya confirmadas del argentino procedente de River Plate de Argentina Cristian Jaime y el defensa Franco Romero.

Negocian por Barinaga

Otro de los jugadores que pretenden los aurinegros es el lateral derecho Juan Barinaga, de 25 años y cuya ficha pertenece a Boca Juniors. Fue uno de los principales pedidos de Diego Aguirre.

Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador xeneize, el jugador no fue tenido en cuenta por el DT y entrena con un grupo de futbolistas al margen del plantel principal.

“Es un jugador que interesa, veremos si prospera”, comentaron desde Peñarol días atrás, mientras se busca alcanzar un acuerdo para una llegada posiblemente a préstamo con una opción de compra. Lo cierto es que desde tierras argentinas se propuso una cesión con cargo, lo cual analiza la directiva para aceptar o contraofertar. "No lo descartamos, estamos trabajando", dijeron desde el club este jueves.

El rosarino disputó 42 partidos con la camiseta de Boca, de los que 36 fue titular. Barinaga logró establecerse en el equipo durante el segundo semestre del año pasado, pero su protagonismo disminuyó drásticamente en el último tiempo hasta quedar relegado por completo de la consideración de novel entrenador.