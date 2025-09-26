Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Liga de Quito | Estudiantes |

todo definido

Batacazo de Liga de Quito. Estudiantes mereció más pero Flamengo se impuso por penales

Quedaron conformadas las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que Liga de Quito enfrentará a Palmeiras y Flamengo a Racing.

Liga de Quito dio uno de los batacazos en cuartos de final.

 Foto: Libertadores
Anoche se definieron los dos últimos cupos a las semifinales de la Copa Libertadores, con las clasificaciones de Liga de Quito y Flamengo. Los ecuatorianos dieron un gran golpe en la mesa, mientras el mengao sufrió y debió resolver el partido desde los penales.

San Pablo 0-1 Liga de Quito

Noche de ensueño para el elenco dirigido por Tiago Nunes, que volvió a vencer al conjunto paulista, esta vez como visitante. El único gol del encuentro lo marcó Jeison Medina a los 41 minutos para poner un global de 3 a 0 y sentenciar la serie.

La última vez que el elenco ecuatoriano disputó una semifinal de Libertadores, fue en el año 2008, edición en la que eliminó a América de México para acceder a la final en dónde venció a Fluminense para consagrarse campeón por primera vez y única hasta el momento.

El único uruguayo presente fue Gian Franco Allala, titular y completando los noventa minutos en la defensa de Liga de Quito.

Estudiantes de La Plata 1(2) - 0(4) Flamengo

Estudiantes de La Plata mereció mucho más en el tiempo regular, pero los dirigidos por Filipe Luis lograron sacar adelante un partido en el que no jugaron nada bien, y desde el punto penal fueron más efectivos.

El único tanto de la noche lo marcó Gastón Benedetti en la última jugada del primer tiempo que le dio un envión a los platenses para llevarse por delante al conjunto brasilero pero no pudieron concretar con claridad las oportunidades que generaron.

El partido se fue a penales (global 2 a 2), instancia en la que Flamengo 100% efectivo con grandes ejecuciones, a diferencia de Estudiantes, en dónde erraron Benedetti y Ascacibar. De esta manera, Flamengo es finalista de la Libertadores.

Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares y Gabriel Neves fue suplente en Estudiantes de La Plata. Por el lado del Flamengo, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta comenzaron desde el arranque, mientras Nicolás de La Cruz no sumó minutos.

Semifinales de la Libertadores

Quedaron definidas las dos semifinales de la Copa Libertadores. El primer partido enfrentará a Liga de Quito ante Palmeiras. La ida se disputará en Ecuador, mientras la revancha será en Brasil.

El otro encuentro tendrá a Racing cara a cara con Flamengo. El primer encuentro será en el Estadio Maracaná, al tiempo que la vuelta será en el Cilindro de Avellaneda.

