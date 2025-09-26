EEUU podría comenzar en semanas ataques dentro de Venezuela

Los planes que están discutiendo los funcionarios militares estadounidenses se centran principalmente en ataques con aviones no tripulados contra miembros y líderes de grupos de narcotráfico, así como en atacar laboratorios de drogas, dijeron dos funcionarios familiarizados con la planificación y otras dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

De acuerdo a dos de las fuentes y otra persona familiarizada con las discusiones, la escalada militar reciente de Washington, que envió varios barcos al Caribe con 4.000 soldados, se debe a que considera que el Gobierno de Maduro no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas desde el país sudamericano.

Ambos gobiernos están dialogando a través de intermediados de Oriente Medio con los que Maduro habló sobre concesiones que estaría dispuesto a hacer para quedarse en la presidencia, dijo un funcionario de la administración estadounidense a la cadena.

Amenaza a Venezuela

La noticia se conoce en medio de las tensiones entre ambos países tras el despliegue de las tropas de EEUU en el Caribe y los ataques a presuntas embarcaciones venezolanas de narcotraficantes, que dejaron más de una decena de muertos.

Además, Washington acusó a Maduro de liderar un grupo narco al que identificó como Cartel de los Soles y aumentó la recompensa ofrecida por información para detenerlo a U$S 50 millones.

(Sputnik)