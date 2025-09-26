Carlos Negro afirmó que mayoría de los últimos homicidios se debieron a "conflictos entre grupos criminales"

Negro sobre últimos homicidios: "En prácticamente todos los casos estamos hablando de conflictos entre grupos criminales"

Tras salir del encuentro, Negro ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió que "no es momento de hacer valoraciones políticas, cuando las tengamos que hacer las vamos a hacer".

No obstante, el ministro brindó información sobre los últimos siete homicidios ocurridos entre miércoles y jueves. Negro dijo que los investigadores tuvieron avances "muy importantes en cada una de las investigaciones". "En prácticamente todos los casos estamos hablando de conflictos entre grupos criminales", afirmó el jerarca.

Negro detalló que "en alguno" de los casos hay vínculo entre sí, pero la mayoría de los asesinatos responde a "situaciones aisladas".

Minutos antes de las declaraciones del ministro del Interior, el asesor Emiliano Rojido -que salía de una reunión con los partidos políticos por temas de seguridad- dijo que la jornada de el jueves "fue un día fatídico, como ha habido tantos", relativizó.

Los siete homicidios entre el miércoles 24 y jueves 25

En la mañana del miércoles, fue encontrado en el barrio Santa Catalina (Montevideo) el cuerpo de un hombre de 29 años tirado en la calle junto a su moto, con un tiro en la espalda. Policía Científica estimó que el crimen había ocurrido horas antes, sobre la madrugada.

Sobre la tarde, en la ciudad de Paysandú, un hombre de 42 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego.

De noche, en el barrio Reducto (Montevideo), un hombre de 50 años fue asesinado a tiros en una casa de la calle Colorado esquina Pando.

A la medianoche, un adolescente de 15 años y un joven de 21 fueron atacados a tiros en Pinar Norte (Canelones). El más joven murió, el otro está grave.

Sobre la tarde del jueves, un joven de 26 años fue asesinado a tiros en el barrio Casabó (Montevideo) cuando estaba con su hermano, que quedó gravemente herido.

Minutos después, en Cerro Norte (Montevideo), un hombre de 42 años fue asesinado a tiros en plena vía pública.

El último homicidio ocurrió también en la tarde del jueves. Un hombre de 39 años fue ejecutado en Buceo (Montevideo), frente al Cementerio, cuando estaba dentro de su auto y recibió un disparo en el pecho, efectuado de desde una moto que pasó por el lugar con dos ocupantes.