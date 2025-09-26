Fuerte repudio de Nacional y Peñarol por posteo de Liga de Quito: "El Morumbí sí te mata"

GWCEQlJXYAAMMqE.jfif Luto por la muerte de Juan Izquierdo Nacional

El futbolista Juan Izquierdo perdió la vida el 27 de agosto como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia que sufrió durante el duelo por Copa Libertadores que jugaba nacional contra el San Pablo en el Estadio Morumbí.

Peñarol acompañó a su eterno rival y repudió la publicación que posteó Liga de Quito en sus redes sociales tras la clasificación en el Morumbí.

Horas después de la inoportuna publicación, los ecuatorianos borraron el posteo en cuestión y se excusaron de que el mensaje se refería a un expresión que viene utilizando hace años el club San Pablo que hace referencia a la fortaleza que significa el escenario para el equipo local.