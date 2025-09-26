Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes repudio | Nacional | Peñarol

Club ecuatoriano pidió disculpas

Fuerte repudio de Nacional y Peñarol por posteo de Liga de Quito: "El Morumbí sí te mata"

Tras la victoria por Copa Libertadores de la Liga de Quito frente al San Pablo, el club ecuatoriano publicó un mensaje en redes que generó repudio en Uruguay.

La infeliz frase que publicó la Liga de Quito en sus redes sociales.

Por Redacción Caras y Caretas

Fuerte repudio generó en Uruguay un infeliz posteo en redes sociales que, tras la victoria y clasificación ante el San Pablo de Brasil, publicó en modo de cargada, la cuenta de Liga Deportiva Universitaria de Quito con la frase: “Definitivamente, el Morumbí sí te mata”.

G1yoOmfWkAATRPh

Tras el posteo, el Club Nacional de Football respondió con un comunicado en el que repudió el mensaje: “Expresiones de este nivel tocan un tema muy doloroso para nuestra institución”.

Luto por la muerte de Juan Izquierdo

El futbolista Juan Izquierdo perdió la vida el 27 de agosto como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia que sufrió durante el duelo por Copa Libertadores que jugaba nacional contra el San Pablo en el Estadio Morumbí.

G1yOGOBXgAA7Ljf

Peñarol acompañó a su eterno rival y repudió la publicación que posteó Liga de Quito en sus redes sociales tras la clasificación en el Morumbí.

G1yoPnQX0AEvz41

Horas después de la inoportuna publicación, los ecuatorianos borraron el posteo en cuestión y se excusaron de que el mensaje se refería a un expresión que viene utilizando hace años el club San Pablo que hace referencia a la fortaleza que significa el escenario para el equipo local.

