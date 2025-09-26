Presidente de Cerro Largo FC chicaneó a dirigente tricolor: "usted será un ídolo para todos nosotros"

"Usted logró algo que sinceramente, en mis 20 años de dirigente acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol, usted lo logró... que lo escuché hablar loas de este momento y de este pliego", dijo Dehl.

El foco de la ironía se centró en la supuesta nueva distribución de dineros y en la pérdida económica para Nacional que esta nueva paridad implicaría. Dehl afirmó que, al aceptar el nuevo reparto, Gomensoro y Nacional estaban cediendo una ventaja significativa:

"Sinceramente Gomensoro usted va a pasar a ser un ídolo para todos nosotros. Un ídolo ¿Por qué? Porque dejó de ganar a su institución siete millones de dólares. Siete millones de dólares. Pero por suerte, porque eso se va a volcar en el desarrollo del fútbol, de las instituciones, en desarrollo".

El voto y la cifra clave

Dehl concluyó su intervención asegurando que el nuevo contrato, valorado en aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40.000.000), contaría con el apoyo de la mayoría de los clubes "chicos" que se beneficiarán del reparto equitativo.

"Claro que voy a estar contento. ¿Cómo no voy a estar contento si usted trabajó para nosotros?", exclamó Dehl en tono de burla. Y finalizó con una clara advertencia: "No sé si contará con mi voto, pero yo voy a contar con la plata a ustedes. Yo voy a contar con la plata a ustedes".