Deportes Cerro Largo | Ernesto Dehl |

Presidente de Cerro Largo FC chicaneó a dirigente tricolor: "usted será un ídolo para todos nosotros"

El presidente de Cerro Largo Ernesto Dehl apuntó contra Gomensoro en la AUF y le "agradeció" por haber trabajado para los clubes chicos.

Por Redacción Caras y Caretas

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo Fútbol Club, protagonizó un momento de alta tensión y notoria ironía durante la reciente sesión del Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al dirigirse directamente al dirigente de Nacional Javier Gomensoro.

Dehl felicitó sarcásticamente a Gomensoro por el nuevo acuerdo de derechos de televisión, que implicaría una distribución de ingresos a partes iguales entre los clubes, un cambio radical respecto al contrato anterior.

Un cambio histórico y millonario

En su intervención, el presidente de Cerro Largo celebró que, por primera vez, los clubes dividirán los ingresos "iguales, iguales, iguales", a diferencia del contrato anterior que, según Dehl, otorgaba una diferencia sustancial en favor de los clubes grandes. "No como en el contrato anterior que había tres millones y medio para usted y para nosotros seiscientos mil dólares anuales...Ahora sí, ahora vamos igual.".

"Usted logró algo que sinceramente, en mis 20 años de dirigente acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol, usted lo logró... que lo escuché hablar loas de este momento y de este pliego", dijo Dehl.

El foco de la ironía se centró en la supuesta nueva distribución de dineros y en la pérdida económica para Nacional que esta nueva paridad implicaría. Dehl afirmó que, al aceptar el nuevo reparto, Gomensoro y Nacional estaban cediendo una ventaja significativa:

"Sinceramente Gomensoro usted va a pasar a ser un ídolo para todos nosotros. Un ídolo ¿Por qué? Porque dejó de ganar a su institución siete millones de dólares. Siete millones de dólares. Pero por suerte, porque eso se va a volcar en el desarrollo del fútbol, de las instituciones, en desarrollo".

El voto y la cifra clave

Dehl concluyó su intervención asegurando que el nuevo contrato, valorado en aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40.000.000), contaría con el apoyo de la mayoría de los clubes "chicos" que se beneficiarán del reparto equitativo.

"Claro que voy a estar contento. ¿Cómo no voy a estar contento si usted trabajó para nosotros?", exclamó Dehl en tono de burla. Y finalizó con una clara advertencia: "No sé si contará con mi voto, pero yo voy a contar con la plata a ustedes. Yo voy a contar con la plata a ustedes".

