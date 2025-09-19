Gol de Varela para el triunfo de Flamengo pese al polémico arbitraje

El uruguayo Gian Franco Allala fue titular en el blanco ecuatoriano y pieza fundamental en el primer gol ya que fue quien asistió a Ramírez para abrir el marcador del partido.

Flamengo 2 - 1 Estudiantes de La Plata

El Estadio Maracaná nos regaló un gran partido, en el que Flamengo venció a Estudiantes de La Plata, partido con mucho protagonismo uruguayo y un arbitraje que no estuvo a la altura con muchas polémicas.

El mengao se puso en ventaja antes del minuto de juego, gracias a un tanto de Pedro. A los 8, iba a aparecer Guillermo Varela que aprovechó un centro desde la izquierda para sacar una tremenda volea, venciendo el arco defendido por Fernando Muslera. El descuento, que deja vivo a los argentinos, lo hizo Guido Carrillo sobre el cierre del partido.

Pese a una gran cantidad de decisiones polémicas, lo más llamativo del arbitraje de Andrés Rojas, fue la expulsión por doble amarilla de Gonzalo Plata, que le muestra la segunda tarjeta en una jugada en dónde la infracción se la convirtieron a él. Flamengo terminó muy molesto con el rendimiento del árbitro colombiano.

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta (salió en el segundo tiempo) y Nicolás de La Cruz fueron titulares en Flamengo, mientras que Fernando Muslera fue el golero de Estudiantes de La Plata en el que Tiago Palacios ingresó en el segundo tiempo y Gabriel Neves fue suplente pero no vio minutos.

¿Cuándo se juegan las revanchas de los cuartos de la Libertadores?

La próxima semana se estarán definiendo los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores, y la CONMEBOL ya dio a conocer los detalles de cómo se jugarán estos encuentros.

Martes 23 de setiembre

19:00 - Racing (1) vs (0) Vélez Sarsfield - Cilindro de Avellaneda

Miércoles 24 de setiembre

21:30 - Palmeiras (2) vs (1) River Plate - Allianz Parque

Jueves 25 de setiembre