La Federación Uruguaya de Trabajadores de Televisión y Afines (FUTTVA) anunció su adhesión al paro convocado por el PIT-CNT y expresó su respaldo a los reclamos planteados por la central sindical. A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la organización también manifestó su solidaridad con los sindicatos que, según señaló, luchan por la defensa de sus derechos, puestos de trabajo y salarios.
"trabajo, salario y condiciones dignas"
Sindicato de la televisión adhiere al paro del Pit-Cnt y se pronuncia sobre conflicto en Canal 12
"Despidos arbitrarios", "contraros nefastos" y "pérdida de beneficios" son algunas de las denuncias que realizó la Federación Uruguaya de Trabajadores de Televisión y Afines (FUTTVA).