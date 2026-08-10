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Sindicales televisión | FUTTVA | Canal 12

"trabajo, salario y condiciones dignas"

Sindicato de la televisión adhiere al paro del Pit-Cnt y se pronuncia sobre conflicto en Canal 12

"Despidos arbitrarios", "contraros nefastos" y "pérdida de beneficios" son algunas de las denuncias que realizó la Federación Uruguaya de Trabajadores de Televisión y Afines (FUTTVA).

Sindicato de la televisión adhiere al paro del Pit-Cnt y se solidariza con trabajadores de Canal 12.

Sindicato de la televisión adhiere al paro del Pit-Cnt y se solidariza con trabajadores de Canal 12.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Federación Uruguaya de Trabajadores de Televisión y Afines (FUTTVA) anunció su adhesión al paro convocado por el PIT-CNT y expresó su respaldo a los reclamos planteados por la central sindical. A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la organización también manifestó su solidaridad con los sindicatos que, según señaló, luchan por la defensa de sus derechos, puestos de trabajo y salarios.

“Comunicamos que los trabajadores y trabajadoras de la Televisión nucleados en FUTTVA, adherimos al paro convocado por nuestro PIT-CNT, a sus reclamos que hacemos propios y nos solidarizamos con los sindicatos que luchan en defensa de sus derechos, sus trabajos y sus salarios”, expresó la federación.

Sobre situación en Canal 12

En particular, FUTTVA se refirió al conflicto que mantienen los trabajadores de Canal 12, donde señaló que se han producido despidos de más de una veintena de trabajadores. “Nos solidarizamos en particular con la trabajadores/as de canal 12, que han estado en conflicto enfrentando despidos arbitrarios de más de una veintena de compañeros y compañeras”, sostuvo el comunicado.

La organización sindical también cuestionó las consecuencias que tendrá para el conjunto de los trabajadores del canal la decisión empresarial de denunciar unilateralmente un convenio colectivo firmado en 2005. Según FUTTVA, los trabajadores “perderán numerosos beneficios incluidos en un convenio colectivo firmado en 2005, que la empresa denunció unilateralmente”.

El comunicado señala además que los trabajadores del sector enfrentan una situación de precarización laboral vinculada a las condiciones de contratación. En ese sentido, FUTTVA sostuvo que los trabajadores de Canal 12 “padecen además la precarización laboral que afecta a todo el sector, con contratos nefastos que generan inestabilidad e inseguridad laboral”.

Ante este escenario, la federación convocó a sus afiliados a participar de la jornada de paro y a difundir el comunicado como forma de reafirmar la unidad sindical. “Convocamos a todos nuestros afiliados y afiliadas a sumarse a esta jornada de lucha y a difundir este comunicado, reafirmando la unidad del movimiento sindical frente a los atropellos patronales”, indicó.

“En defensa de los derechos básicos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Queremos trabajo, salario y condiciones dignas”, concluye la misiva.

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