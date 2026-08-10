Sindicato de la televisión adhiere al paro del Pit-Cnt y se pronuncia sobre conflicto en Canal 12

La organización sindical también cuestionó las consecuencias que tendrá para el conjunto de los trabajadores del canal la decisión empresarial de denunciar unilateralmente un convenio colectivo firmado en 2005. Según FUTTVA, los trabajadores “perderán numerosos beneficios incluidos en un convenio colectivo firmado en 2005, que la empresa denunció unilateralmente”.

El comunicado señala además que los trabajadores del sector enfrentan una situación de precarización laboral vinculada a las condiciones de contratación. En ese sentido, FUTTVA sostuvo que los trabajadores de Canal 12 “padecen además la precarización laboral que afecta a todo el sector, con contratos nefastos que generan inestabilidad e inseguridad laboral”.

Ante este escenario, la federación convocó a sus afiliados a participar de la jornada de paro y a difundir el comunicado como forma de reafirmar la unidad sindical. “Convocamos a todos nuestros afiliados y afiliadas a sumarse a esta jornada de lucha y a difundir este comunicado, reafirmando la unidad del movimiento sindical frente a los atropellos patronales”, indicó.

“En defensa de los derechos básicos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Queremos trabajo, salario y condiciones dignas”, concluye la misiva.