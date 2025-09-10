Bielsa explicó por qué se va "satisfecho" del partido y las variantes que no realizó

El argentino manifestó que el partido ante Perú "fue el mejor de toda la Eliminatoria" pero que no el rendimiento no se pudo plasmar ante Chile, calificando como "no satisfactorio" lo mostrado por la selección.

El rendimiento de Uruguay y los cambios

Pese a que dentro del terreno de juego, el rendimiento del equipo no fue bueno, Bielsa realizó únicamente dos cambios. Consultado sobre esto, respondió que “no me pareció que hubiera jugadores del banco que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando”.

"Hoy estábamos convencidos de que debíamos repetir la actuación, y obviamente respecto del juego por los costados no contamos con Pellistri y Araújo, pero la actuación de Brian Rodríguez en el partido anterior lo colocaba en muy buen nivel y Cristian Olivera es un jugador que estamos esperando que crezca y sea una solución".

"No tuvimos orden defensivo, al no tenerlo los jugadores corren mal. Cuando uno corre atrás de la pelota y no logra recuperarla, genera un gran desgaste, en muchos momentos del partido pasó eso", cerró.