Analizan suspensión de la ciudadanía de Guillermo Besozzi

El Códogo del Proceso Penal (CPP) establece en su artículo 266 que "la formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al proceso y dará comienzo al sumario" y agrega que, "cuando se produzca en causa en la pueda recaer pena de penitenciaría tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución". El articulo 80 de la Constitución menciona siete causales por las que "se suspende la ciudadanía" entre ellas, "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penintenciaría", es decir, de dos o más años.