Con agónico gol Peñarol doblegó a Liverpool por 2 a 1 por la Copa AUF

PEÑAROL:
Martin Campaña, Damián Suárez, Javier Méndez, Emanuel Gularte, Gastón Silva; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Héctor Villalba y Matías Arezo.
Director Técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Kevin Morgan, Juan Rodríguez, Brian Barboza, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Julio Daguer, Brandon Álvarez, Diego García, Maximiliano Silvera.
LIVERPOOL:
Sebastián Lentinelly, Facundo Perdomo, Santiago Milano, Lucas Suárez, Nicolás Cabral, Lucas Wasilewsky, Lucas Acosta, Gonzalo De Mello, Matías Mir, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado.
Director Técnico: Joaquín Papa.
Suplentes: Emiliano Márquez, Enzo Castillo, Francisco Bregante, Kevin Amaro, Gonzalo Nápoli, Martín Rabuñal, Manuel Castro, Nicolás Vallejo, Abel Hernández, Nahuel Soria.
Juez: Leandro Lasso, asistido por Javier Irazoqui y Heber Godoy. Cuarto árbitro: Diego Riveiro.