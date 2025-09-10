Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Estadio Centenario |

octavos de final

Con agónico gol Peñarol doblegó a Liverpool por 2 a 1 por la Copa AUF

El aurinegro fue más que Liverpool lo que quedó en claro en el resultado final, y sigue adelante.

Peñarol fue más que Liverpool.

Peñarol fue más que Liverpool.

Por octavos de final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol derrotó a Liverpool por 2 a 1 en el estadio Centenario. David Terans y Lucas Hernández para Peñarol y Renzo Machado, para Liverpool, fueron los autores de los goles.

A los 83 minutos Abel Hernández puso el 2 a 1 para los de la cuchilla, pero el juez anuló el gol. De esa manera se mantenía el empate.

Sin embargo, faltando tres minutos Lucas Hernández en hábil jugada piso el segundo para Peñarol, sellando así el resultado.

PEÑAROL:

Martin Campaña, Damián Suárez, Javier Méndez, Emanuel Gularte, Gastón Silva; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Héctor Villalba y Matías Arezo.

Director Técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Kevin Morgan, Juan Rodríguez, Brian Barboza, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Julio Daguer, Brandon Álvarez, Diego García, Maximiliano Silvera.

LIVERPOOL:

Sebastián Lentinelly, Facundo Perdomo, Santiago Milano, Lucas Suárez, Nicolás Cabral, Lucas Wasilewsky, Lucas Acosta, Gonzalo De Mello, Matías Mir, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado.

Director Técnico: Joaquín Papa.

Suplentes: Emiliano Márquez, Enzo Castillo, Francisco Bregante, Kevin Amaro, Gonzalo Nápoli, Martín Rabuñal, Manuel Castro, Nicolás Vallejo, Abel Hernández, Nahuel Soria.

Juez: Leandro Lasso, asistido por Javier Irazoqui y Heber Godoy. Cuarto árbitro: Diego Riveiro.

