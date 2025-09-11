Ruglio cruzó a "diario mandadero de la AUF" y negó interna caliente en Peñarol

¿Arde la interna de Peñarol?

Ruglio remarcó que no existe una interna a raíz del episodio y que no se resolvió aplicar sanciones:

“No arde ninguna interna porque lo expliqué en el CD hace una semana y quedó resuelto. Nadie pidió sanciones ni acciones contra el funcionario”, afirmó.

En su descargo, también cuestionó a un medio de prensa al que calificó como “mandadero de la AUF y de nuestro tradicional adversario”, al que acusó de publicar una versión “alejada de la realidad de los hechos y con evidente intención política”. Esto lo dijo en referencia a una publicación del diario "El Observador" que fue el medio de prensa que divulgó la noticia falsa según Ruglio.

El presidente subrayó que se trató de una única cámara, cuyo uso fue justificado por el funcionario, quien además pidió disculpas por no advertir previamente sobre su instalación, pese a la existencia de carteles que informan sobre grabaciones en el lugar.

“Hubiese sido muy fácil para mí sacar a alguien que entró al club por la oposición, pero el funcionario se ha ganado el cariño y la confianza de todos”, agregó Ruglio, quien cerró su comunicado con un mensaje desafiante:

“Sigan haciendo mandados, el Club seguirá para adelante como un tren”.