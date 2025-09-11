Ruglio cruzó a "diario mandadero de la AUF" y negó interna caliente en Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, emitió un mensaje en el que buscó despejar dudas sobre la aparición de una cámara de filmación en una sala de reuniones del estadio Campeón del Siglo, hecho que había generado comentarios y especulaciones en los últimos días.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según explicó, el tema fue tratado hace ocho días en el Consejo Directivo del club, donde Ruglio informó cómo se detectó la cámara y quién fue el funcionario responsable de colocarla. “Dimos el tema por concluido allí y todos quedaron satisfechos con la argumentación brindada”, señaló el dirigente.
El presidente aseguró que el funcionario en cuestión es una persona “muy querida y respetada” dentro de la institución, perteneciente a una familia con más de siete décadas de vínculo con Peñarol. Agregó que, si bien el trabajador ingresó al club de la mano de un dirigente que hoy integra la oposición, cuenta con su plena confianza.
¿Arde la interna de Peñarol?
Ruglio remarcó que no existe una interna a raíz del episodio y que no se resolvió aplicar sanciones:
“No arde ninguna interna porque lo expliqué en el CD hace una semana y quedó resuelto. Nadie pidió sanciones ni acciones contra el funcionario”, afirmó.
En su descargo, también cuestionó a un medio de prensa al que calificó como “mandadero de la AUF y de nuestro tradicional adversario”, al que acusó de publicar una versión “alejada de la realidad de los hechos y con evidente intención política”. Esto lo dijo en referencia a una publicación del diario "El Observador" que fue el medio de prensa que divulgó la noticia falsa según Ruglio.
El presidente subrayó que se trató de una única cámara, cuyo uso fue justificado por el funcionario, quien además pidió disculpas por no advertir previamente sobre su instalación, pese a la existencia de carteles que informan sobre grabaciones en el lugar.
“Hubiese sido muy fácil para mí sacar a alguien que entró al club por la oposición, pero el funcionario se ha ganado el cariño y la confianza de todos”, agregó Ruglio, quien cerró su comunicado con un mensaje desafiante:
“Sigan haciendo mandados, el Club seguirá para adelante como un tren”.