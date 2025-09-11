Mataron de 6 disparos al "Negro Kevin", conocido cantante y tiktoker

En la tarde de este miércoles fue asesinado a tiros un joven de 22 años en el barrio La Teja de Montevideo. La víctima era tiktoker y cantante.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El joven fue identificado como Kevin Almada, conocido como 'Negrito Kevin'. Se hizo popular en los últimos meses por la canción 'A lo baraja', que cantó junto a 'Negrito Pierre' y Lucas Bunnker.
El ataque
El ataque a tiros ocurrió sobre las 16:30 horas en las calles Real y Zubillaga, de acuerdo a la información policial que se dio a conocer en las últimas horas.
Cuando la Policía llegó al lugar, tras ser alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima -con antecedentes por hurto y tentativa de homicidio- caída en la calle y con varios disparos en el cuerpo. Según el relevamiento primario que hizo en la escena del crimen no se encontraron vainas.
Testigos indicaron a los agentes que Almada habría tenido una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos con un revólver. El supuesto homicida se entregó posteriormente a la Policía.