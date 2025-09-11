Mataron de 6 disparos al "Negro Kevin", conocido cantante y tiktoker

Cuando la Policía llegó al lugar, tras ser alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima -con antecedentes por hurto y tentativa de homicidio- caída en la calle y con varios disparos en el cuerpo. Según el relevamiento primario que hizo en la escena del crimen no se encontraron vainas.

Testigos indicaron a los agentes que Almada habría tenido una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos con un revólver. El supuesto homicida se entregó posteriormente a la Policía.