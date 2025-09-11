Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Almada | La Teja |

Terrible

Mataron de 6 disparos al "Negro Kevin", conocido cantante y tiktoker

Testigos indicaron que Kevin Almada habría tenido una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos.

Mataron de 6 disparos al cantante Kevin Almada.

 Foto: redes sociales
Por Redacción Caras y Caretas

En la tarde de este miércoles fue asesinado a tiros un joven de 22 años en el barrio La Teja de Montevideo. La víctima era tiktoker y cantante.

El joven fue identificado como Kevin Almada, conocido como 'Negrito Kevin'. Se hizo popular en los últimos meses por la canción 'A lo baraja', que cantó junto a 'Negrito Pierre' y Lucas Bunnker.

El ataque

El ataque a tiros ocurrió sobre las 16:30 horas en las calles Real y Zubillaga, de acuerdo a la información policial que se dio a conocer en las últimas horas.

Cuando la Policía llegó al lugar, tras ser alertada por un llamado al 911, encontró a la víctima -con antecedentes por hurto y tentativa de homicidio- caída en la calle y con varios disparos en el cuerpo. Según el relevamiento primario que hizo en la escena del crimen no se encontraron vainas.

Testigos indicaron a los agentes que Almada habría tenido una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos con un revólver. El supuesto homicida se entregó posteriormente a la Policía.

